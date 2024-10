María Patiño, sobre la denuncia de Aída Nízar a Íñigo Errejón: “Lo leí y creí que era una broma”

La actriz Elisa Mouliaá ha hablado en exclusiva para varios programas de televisión para narrar cómo sucedieron los hechos por los que ha denunciado a Íñigo Errejón. Y uno de ellos ha sido Ni que fuéramos Shhh, el espacio que bebe del espíritu de aquel Sálvame de Telecinco y que en la actualidad se emite en abierto a través de TEN.

Javier de Hoyos ha sido el encargado de conseguir esas declaraciones, y recibió la felicitación de sus compañeros. “Yo se lo agradezco a Elisa, que además la conozco de hace muchos años y la he entrevistado muchas veces”, recordaba el periodista. Y, en concreto, explicó que cuando trabajaba en Socialité llegó a tener apalabrada una entrevista, porque Elisa no encontraba trabajo después de ser madre. Sin embargo, se echó para atrás, y le dijo: “Mira, no lo quiero contar, porque la gente va a pensar que quiero protagonismo, por eso entonces mejor me echo para atrás”, y nunca llegó a dar esa entrevista.

María Patiño le preguntó si Javier conocía el caso de Íñigo Errejón, y de Hoyos lo desmintió: “No tengo una amistad con ella como para que me cuente ese tipo de cosas”, reconocía el periodista. Kiko Hernández puso sobre la mesa que ya hasta 16 mujeres habrían denunciado casos similares a la periodista Cristina Fallarás, y María Patiño entonces tomó la palabra.

“Hay una persona que se ha personado en la policía para denunciar Errejón, Aída Nízar”, informaba la presentadora. “Fue en un congreso, puede ser, que se sobrepasó y le tocó el culo. Y bueno, Aída ha ido a denunciar en el día de hoy”, seguía diciendo, aunque sus compañeros le corregían, pues la denuncia la puso el día anterior.

“El fin de semana Aída dio a entender que iba a tomar medidas, porque yo lo leí, y creí que era una broma. Pero bueno, la broma se ha convertido en una denuncia, y veremos en qué queda todo”, terminaba de exponer María.

Kiko Hernández aprovechó la coyuntura para denunciar el “relato escalofriante” de Elisa Mouliaá, y haciendo hincapié en “tu hijo, tu hija, tiene 40 de fiebre y que el tío ni se inmute. Un tío que está velando por un país, que le digas que un niño, un pequeño, un renacuajo, tiene 40 de fiebre y el tío va a lo que va, va lo que va, dice la catadura moral que tiene este individuo”. Para Belén Esteban, por su parte, “lo más vergonzoso me parece es que en el partido lo sabían y lo han callado”.