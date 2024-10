Lo que Belén Esteban le debe a Antena 3: así se convirtió en colaboradora televisiva gracias a 'El Bus'

Este miércoles, Belén Esteban será la invitada de El Hormiguero en Antena 3. Algo que resulta muy llamativo, pues Pablo Motos no ha parecido nunca tener interés en perfiles como el de la apodada princesa del pueblo, y eso que el formato lleva ya en televisión casi dos décadas.

Durante años, el nombre de Belén ha estado asociado a Telecinco, donde ha participado en programas como Sálvame y GH VIP, entre tantos otros. Pero no hay que olvidar que esta noche vuelve a la que fue su primera casa televisiva, pues ella nació como personaje televisivo en Antena 3.

Hay que remontarse al año 2000. Entonces, Antena 3 emitió El Bus, un concurso de convivencia en la línea de Gran Hermano en la que todo sucedía en un autobús, el cual recorría España. Y Belén fue pescada para comentar este reality en sus debates nocturnos, los cuales conducía Alicia Senovilla. A su lado se encontraban periodistas del corazón con los que se encontraban Miguel Temprano, Antonio Sánchez Casado y César Henrich.

Hasta ese momento, Belén, en televisión, solo había sido una invitada puntual de magacines para contar su historia personal. Su primera entrevista fue a María Teresa Campos en Día a día, en Telecinco, donde habló de su relación con Jesulín de Ubrique. Pero en Antena 3 tuvo su gran oportunidad en la pequeña pantalla, para pasar a ser el personaje imprescindible que ahora es.

Hay que destacar que, durante años, Alicia Senovilla se ha proclamado la descubridora de Belén Esteban. En 2016 dijo en el programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha TV que “cuando yo la conocí era muy inocente, estaba descolocada, pero aprendió pronto”. “Cuando empezó en televisión se acababa de separar, como quien dice, hace diez minutos. Yo hice a Belén Esteban su primera entrevista, habló de Jesulín y de toda la movida con la niña. Y recuerdo que dijo que era la primera y última vez que iba a hablar de Jesulín. Y lleva dieciséis años...”, dijo entonces.

Con el tiempo, Alicia alguna vez habló de nuevo de Belén, proclamándose su descubridora, y señalando que ha “dado la cara por ella, la he cuidado y mimado, y ella lo sabe. Y no me lo ha agradecido”, como dijo en 2020. Eso provocó que la propia Belén respondiese y se encendiese, aclarando que quien la puso en televisión fue Xelo Montesinos, y no Alicia, que solo era la presentadora de aquellos debates.

En cualquier caso, Belén se reveló como un gran personaje televisivo. Una chica sencilla, que hablaba como la gente de la calle, que comenzó a enamorar al público con sus vivencias personales. Su consagración llegaría un año después, en 2001, cuando Ana Rosa Quintana funda Cuarzo y Belén Esteban comienza a colaborar en su programa de las tardes, Sabor a ti, todavía en Antena 3. Allí hizo de todo, hasta cantar por los Backstreet Boys y por Mónica Naranjo en algunas de sus entregas más especiales. Además, todavía en Antena 3, apareció en Abierto al anochecer, con Jordi González.

Adiós a Antena 3

El año 2004 cambió la televisión tal y como la conocíamos: Ana Rosa Quintana dejó las tardes y Antena 3, y se fue a Telecinco, a convertirse en la reina de las mañanas. Y en esa mudanza se llevó a Belén, que comenzó a colaborar en El programa de Ana Rosa. En 2009, Belén abandonó este programa para lanzarse de lleno a Sálvame, el programa que terminó de convertirla en la princesa del pueblo.

Ahora, 20 años después de aquella marcha, Belén regresa a Antena 3. Como invitada puntual, y nada más. Y pudo haber vuelto antes y por una puerta más grande aún. Tal como desveló hace unos meses, llegó a firmar un contrato con un programa de la cadena, pero que, a última hora, todo se fue al traste. “Me cogieron para Mask Singer y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían”, detalló el pasado julio. Quien sabe si, tras charlar con Trancas y Barrancas, Belén encuentra algún proyecto a su medida en Atresmedia, ahora que sí que la quieren.