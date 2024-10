Belén Esteban, demoledora en el nuevo 'Sálvame' a propósito del drama de Isa P: "Hicieron daño a lo que más quiero"

Una semana después, las duras declaraciones de Isa P en ¡De Viernes! aún resuenan, más allá de los platós de Mediaset. Ni que fuéramos Shhh ha contado este 25 de octubre con Aneth, amiga de la familia Pantoja, para comentar la entrevista de la joven hablando de la complicada relación con su madre.

Pero antes, tras emitir diversas reacciones de famosos a estas palabras, la que se ha mojado, y de qué manera, ha sido Belén Esteban. Este viernes, la de Paracuellos ha sido la presentadora del espacio de TEN junto a Javier de Hoyos, pero no por ello se ha cortado dando su opinión.

Eso sí, lo ha extrapolado a su caso: "A ver, quiero decir una cosa que sé que no viene al caso. Todo el mundo dirá: 'Mira, ya está otra vez'. Tú sabes cuándo haces daño a tu hija. Tú sabes cuándo le hacen daño a un hijo. Por lo menos en la educación que a mí me han dado, mi hija es lo primero que tengo en la vida, aparte de mi madre y mi marido".

Indirectamente, se ha referido al padre de su hija, Jesulín de Ubrique: "He perdonado a gente, ¿eh? Pero hay varias que, aunque vinieran arrastrándose, no les perdonaría. Porque a mí no me hacían daño, hacían daño a lo que más quería. Ahora, a día de hoy, no les guardo rencor, pero me parece que se han perdido todo. Todo lo que yo he podido disfrutar".

"Yo puedo salir orgullosa a la calle, con la cabeza alta y decir: '[Andrea] tiene una carrera, tiene varios másteres. Es la única que no está en la tele. A mí, si me tocan lo mío, mato. Porque, sí, yo por mi hija mato. No por mi hija solo, a mi marido nadie me lo toca. A mi madre, tampoco", ha asegurado Esteban.

Belén Esteban, en 'Ni que fuéramos Shhh' TEN

Acto seguido, ya sí, pasaba a hablar del episodio que narró Isa en el programa de Telecinco. Supuestamente, a los 17 años, la cantante de Ahora estoy mejor acudió obligada al ginecólogo para que este comprobase si conservaba su virginidad o no. Después, al conocer que había mantenido relaciones, Kiko Rivera la habría rociado con una manguera para 'purificarla'.

"Si Miguel [el marido de Belén] lleva a mi hija al ginecólogo para saber si es virgen o no, le digo: 'Para'. Como lo de la manguera. Perdona, lo de la manguera es una de las cosas peores que yo he podido escuchar", admitía la conductora puntual del nuevo Sálvame.

Por último, Belén Esteban ha aclarado que ella ha defendido a la tonadillera cuando creía "que la debía defender": "En La herencia envenenada, creo que Kiko llevaba algo de razón, pero yo me enfrenté con Kiko y con Jorge Javier porque Kiko dio a entender con la foto del médico que su padre no era Paquirri. Ahí fue cuando yo me levanté".