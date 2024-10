Matamoros destapa los motes que Isabel Pantoja ponía a los colaboradores de 'Sálvame': "Sois basurita intelectual"

Este viernes, Ni que fuéramos Shhh ha dedicado las primeras horas de su emisión a abordar la actualidad del clan Pantoja. La incendiaria entrevista que concedió Isa P en ¡De Viernes! la semana pasada ha dado pie a los colaboradores a charlar largo y tendido sobre la tonadillera y su familia.

En determinado momento, Kiko Matamoros ha anunciado que le habían hecho llegar una lista de motes que Isabel Pantoja les puso a los tertulianos de Sálvame, en los momentos más álgidos de su enemistad con el extinto 'show' de Telecinco. Al parecer, algunos eran tan ofensivos que ha optado por no leerlos.

"Todo el mundo ahí tenía un mote y algunos eran muy crueles. Denotan un mal corazón, muy mala baba. Mote tenía hasta Celeste [la presidenta del club de fans de la cantante]. La llamaban 'la gatito", ha desvelado Matamoros, añadiendo: "A nuestra compañera María Patiño, en un alarde de originalidad, la llamaban 'la enana".

El de Jorge Javier Vázquez ha decidido no comentarlo por tratarse de "un insulto homófobo", pero sí ha hecho público el de la fallecida Mila Ximénez, 'la Ginebra'. "[Antonio] Rossi era 'la maricona'. No me lo estoy inventando, me lo manda gente que vivió ese ambiente durante muchos años", ha explicado Matamoros.

Con Chelo García Cortés en plató, Kiko ha señalado que Isabel se refería a ella como "José Antonio". "¿Yo era 'José Antonio'?", ha querido saber su compañera, y el ex de Makoke agregaba: "Sí, no sé si por Primo de Rivera. Me parece también algo homófobo".

Kiko Matamoros, colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh' TEN

"Totalmente, eso refleja quiénes son ellos", ha puntualizado García Cortés. Matamoros ironizaba: "En esa casa deben tener tan asumida la homosexualidad y entender que no se puede insultar a nadie por su condición sexual... Me parece alucinante. Tan burdo, tan casposo, tan necio".

En "otro alarde de originalidad", a Kiko le llamaban "el ciego" o "el calvo", mientras que a Lydia Lozano, simplemente, la ignoraban. Belén Esteban, como amiga de Anabel Pantoja, "no era objeto de ataque" de los Pantoja y personas del entorno, como Raquel Bollo.

"En función de esos motes que utilizabais, os retratáis. ¿Tenéis espejo en casa? ¿Sabéis vuestra propia historia? ¿Se la habéis contado a vuestros hijos? ¿A vuestros hermanos. Sois una basurita, una basurita intelectual tan grande...", sentenciaba, indignado, el que fue concursante de Supervivientes 2022.