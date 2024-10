Lydia Lozano, sobre si estaría dispuesta a acudir a 'La Revuelta' de Broncano: "Yo voy donde me llamen"

En Ni que fuéramos Shhh, los colaboradores siguen entusiasmados con la próxima visita de Belén Esteban a El Hormiguero. La Patrona visitará, por primera vez, el programa que presenta Pablo Motos. Será un momento histórico, dado que la empresaria pisará la cadena de San Sebastián de los Reyes tras 20 años sin pisar Antena 3. Pero hay otro rostro del magacín de Canal Quickie que tiene papeletas para aparecer en otro popular programa.

Durante uno de los anuncios del magacín en Ten TV, Lydia Lozano se acercó a la zona de la cocina. La colaboradora de Mañaneros justo llegó poco después de que estuviera Belén Esteban en la zona, recordando que será el 30 de octubre, a las 21:45 horas, cuando aparezca en el programa de Trancas y Barrancas. “Tengo muchas ganas de conocer a las hormigas”, le respondía la de Paracuellos a Javier de Hoyos.

Tras llevarse su taza de café, la tertuliana dejaba la zona, que era ocupada por Lozano después de que el exdirector de Socialité la llamase. La colaboradora estaba preocupada, dado que está en plena promoción de su libro de memorias, La venganza de la llorona. El magacín había llevado a Chelo García Cortés a Plaza de Castilla para leer en directo fragmentos del manuscrito.

La idea era que la fotógrafa fuese relevada por personas presentes en la calle y emular así a la lectura de El Quijote de Cervantes durante el Día del Libro. “Temo que haga un spoiler”, expresaba la periodista. Mientras el equipo de Ni que fuéramos miraba la reacción del público que seguía el magacín por YouTube. Surgió así una pregunta que le hicieron los internautas a la tertuliana.

Todo surgió después de que Lozano comentase que está preparando presentaciones para su libro. “Las habrá, por supuesto. Mandaré invitaciones”, expresaba, revelando que las memorias iban muy bien en la preventa. “Hay gente que lo ha comprado ya como regalo de Navidad”, compartía ilusionada. Entre las preguntas, surgió si Lydia Lozano estaría dispuesta a ir La Revuelta y seguir los pasos de Patiño y Esteban.

'Ni que fuéramos Shhh'.

“Nos preguntan que, dado que Belén va a El Hormiguero, si tú podrías ir a promocionar tu libro a La Revuelta”, narraba Claudia, una de las redactoras del programa. “Bueno, yo voy donde me llamen y ya está”, respondía la periodista, recordando que nunca había pisado el plató del formato que conduce David Broncano, ni siquiera en su etapa como La Resistencia en Movistar Plus+.

“Me llamó Broncano dos veces cuando estaba en Movistar, pero no era el momento de ir”, explicó Lozano. “¿Y ahora sí sería el momento?”, quiso saber la redactora. “Ahora que estoy de promoción, sí”, respondía Lozano. “¿Responderías a sus preguntas clásicas?”, agregó Claudia. “Ya las había pensado cuando me llamó anteriormente”, replicó la colaboradora. No sería extraño que Broncano quiera contar con Lozano, rostro ya habitual de RTVE por su colaboración en Mañaneros, además de haber aparecido en otros formatos como Lazos de sangre o Baila como puedas.