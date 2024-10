Juan del Val habla alto y claro sobre el caso de Íñigo Errejón: "Es un comunicado lamentable y cobarde"

Se ha convertido en el tema del día: la dimisión de Íñigo Errejón, quien ha abandonado su puesto de portavoz en Sumar y su escaño, dejando abruptamente la política. Tras una primera denuncia anónima, hubo al menos otras cuatro más, añadiendo posteriormente la denuncia pública de Elisa Mouliaá, quien ya se ha reconocido como “víctima” del exdirigente político. De ahí, que el asunto haya sido abordado en la tertulia del jueves de El Hormiguero.

Tras la visita de David Bustamante, quien acudía para promocionar su álbum Inédito y revelar las primeras fechas de su gira, Pablos Motos recibió en la mesa a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Por supuesto, era imposible no comenzar con el caso del exportavoz de Sumar y los motivos de su salida de la política.

La primera en hablar fue Cristina Pardo. La presentadora de Más Vale Tarde hizo una rápida valoración sobre el escándalo. “Ha pasado todo muy deprisa y, la verdad, ha sido muy desconcertante. Esto comenzó a las 13:00 horas y no sabemos cuándo terminará. Lo que ha ocurrido es que Íñigo Errejón ha hecho público un comunicado coincidiendo con una noticia que, según la cual, había varias mujeres que, en redes sociales y a través de la periodista Cristina Fallarás, habían sido víctimas de vejaciones, maltrato psicológico y un comportamiento violento de Errejón”, explicaba la periodista.

“Al mismo tiempo, Errejón lanzaba un comunicado en el que anunciaba que abandona toda la vida política. Y, sinceramente, creo que, en dos o tres líneas, venía a reconocer que algo de lo que se estaba insinuando era verdad. Él hablaba de un desgaste de salud física, salud mental y de una estructura afectiva y emocional. Introduce muchos términos que invitan al debate, que si el patriarcado y otro tipo de acepciones”, proseguía Pardo.

“El turrón es que él admite que tiene problemas en su estructura afectiva y emocional y que lleva un tiempo en un proceso personal de acompañamiento psicológico. Para terminar, dice que ha sido una etapa de su vida en la que ha cometido errores que espera reparar con esta decisión. Todo parece indicar que van a salir más cosas”, señalaba la periodista, recordando las palabras de Elisa Mouliaá.

“Ha sido muy desconcertante para los que no teníamos la mínima sospecha de lo que pasaba con Errejón, la reacción de los partidos políticos de su espectro ideológico. Sumar, rápidamente, ha dicho que espera crear una sociedad feminista, dando a entender que con Errejón no era posible. El presidente ha hablado de acoso y abusos en redes sociales. Por lo tanto, o había un runrún que el común de los mortales desconocía y, por lo tanto, se da plena verosimilitud a lo que ha ocurrido. En fin, me inclino por pensar que se sabía, de alguna manera, lo que estaba pasando”, afirmaba rotunda.

Juan del Val fue más crítico con sus palabras, tachando el comunicado del exportavoz como “lamentable”. “Estoy de acuerdo con Cristina en que hay, implícito, un reconocimiento aproximado de los hechos, pero de una manera bastante cobarde. Lo del patriarcado y la salud mental, me parece una falta de respeto a la gente que puede tener problemas mentales. Mucha gente puede tener estos problemas en la sociedad y no ha hecho las cosas por las que le están acusando a él”, expresó tajantemente.

“Habrá que probar si ha sido así y tendrá que dirimirlo la Justicia. Pero hablar del patriarcado o la salud mental suenan a excusas y a no afrontar lo que supuestamente has hecho”, concluía, antes de apoyar la teoría política de Pardo, sobre cuánto se sabía de antes lo que estaba sucediendo alrededor de Errejón. “No vayamos con lecciones de ejemplaridad, de que quieren una sociedad feminista cuando hay algunas sospechas de que gente muy próxima a Errejón conocían este tipo de prácticas”, agregaba.

El autor de Bocabesada señalaba también que, lo esencial, es hablar de lo que ha sucedido y de las víctimas, más allá de teorías políticos. “Todos hemos sido educados en el patriarcado y en el machismo. Esto está mejorando poco a poco. Pero el patriarcado no es un eximente para tocarle el culo a una mujer que no quiere que se lo toques. Esto me parece que es algo determinante”, proseguía.

Del Val aprovechó para hacer una reflexión sobre la ideología. “Se trata de un comportamiento. La ideología no se trata de decir que eres de izquierdas, sino comportarte de esa manera. Eso es lo que creo que tiene un valor. Llenarse la boca de palabras diciendo lo que eres y no lo que haces, me parece que es bastante lamentable. Él, que nos daba tantos ejemplos de machismo, creo que se deberían hablar menos de ideologías y más de practicarlas. Tanto él como las personas que, posiblemente, lo pudieran saber y lo ocultaran”, proseguía.

“Se pueden analizar las consecuencias políticas, pero es que me da exactamente igual. Estamos hablando de acoso, de un delito muy grave. El análisis político tendría que ser la cuarta o quinta opción dentro de lo importante que estamos hablando. Claro que habrá consecuencias, estamos hablando de un partido que forma parte del Gobierno. Pero ahora, lo importante no es esto. Se habla de un delito, de un reconocimiento y una acusación directa”, concluía.