Glòria Serra: "Somos como 'Pretty Woman', hay gente que ve nuestros reportajes hasta cinco veces"

Nos llevó algo de tiempo. La casa nos recomendó estar activos en redes sociales. Yo tenía Twitter, pero una cuenta anónima para estar informada. Pero no me daba la vida para estar enfocada en escribir periódicamente en redes. Ni en Twitter ni en Instagram, que me queda más lejos. Sabíamos que era importante estar en redes, pero no éramos especialistas y, al principio, todo fue un poco amateur.

Por supuesto, no funcionaba bien y vimos la necesidad de que hubiera un profesional en la materia. Uno de nuestros reporteros ejerce de community manager principalmente, pero porque sabe de redes. Eso no quita que también esté implicado en reportajes. Conoce muy bien cómo funcionan las redes, los fenómenos virales. Me es fascinante porque es también complicado. Nosotros trabajamos a fuego lento y las redes reflejan la urgencia, la última hora, lo que hace no sean buenas consejeras para ciertos temas.

Pero hemos dado en el clavo para lograr cierto tono con las redes también. Además, yo tengo un gran sentido del humor y nulo sentido del ridículo, como sabe toda España. Las redes reflejan también el espíritu que tenemos en el equipo. Aunque haya mucho trabajo, nos reímos muchísimo, hay muy buen rollo y buscamos quitarle esa importancia, esa ‘trascendencia’ que parece que tiene que estar. Da la impresión que estamos salvando al mundo cada dos minutos.

Somos un formato serio, con buenos profesionales pero es un programa de televisión, la vida sigue. Equipo de investigación puede dejar de emitirse y todo continuaría. Por supuesto, a mí me sabría muy mal y me dolería un montón. De ahí, la importancia de hacer divertido y simpático nuestro trabajo, quitarle peso e importancia.