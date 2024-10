Bustamante deja sin palabras a Pablo Motos al hablar en ruso en 'El Hormiguero': "He estado ensayando"

David Bustamante ha sido el elegido para cerrar la semana como invitado de El Hormiguero. El cántabro ha ido a divertirse al programa de Pablo Motos. El artista acaba de lanzar nuevo álbum de estudio, Inédito, además de anunciar las primeras fechas de su nueva gira. Al poco de sentarse junto con al presentador y de hablar sobre el disco, que ha compuesto completamente, tocó hablar sobre su relación de pareja con la bailarina rusa Yana Olina.

Con la visita del artista, el formato de access prime time de Antena 3 superó en audiencias a La Revuelta, al firmar un 15,5% de share y 2.014.000 de espectadores frente al 14,5% de cuota y los 1.297.000 seguidores que tuvo Broncano con la visita de Bad Gyal.

Procedente de Siberia, el álbum tiene un guiño a su relación de pareja, al haber un tema llamado La siberiana. “Es en relación a mi chica, a la cual le debo la felicidad de mi día a día. Le mando un beso desde aquí”, expresa, provocando varios aplausos entre el público.

“Algo que me ha hecho gracia es que comentas que tu chica es muy cariñosa y tierna, a pesar de ser de Siberia. ¿No es un piropo un poco raro?”, quiso saber Motos. “Es como decir que, para ser Siberia, no tiene el carácter de Putin”, apostilló el presentador. “¿Sabes qué pasa? Cuando digo que mi novia es de Siberia, se piensan que estoy con Elsa de Frozen”, aclaraba, provocando carcajadas entre el público.

“Y no, no es así. Os lo voy a decir, es friolera”, agregaba el cántabro. “¿En serio?”, preguntó Motos. “Sí, mucho”, se reafirmó el cantante. “Los pies los tiene muy fríos”, agregaba. Fue justo ahí cuando Motos le preguntó a Bustamante si había aprendido algo de ruso en estos años de relación. Ni corto ni perezoso, el cántabro le dijo cómo era ‘te quiero’ en la lengua de Tolstói: “Ya tebya lyublyu”.

Pablo Motos y David Bustamante en 'El Hormiguero'.

“Bueno, lo mismo te lo has inventado”, respondió Motos. “Bueno, lo puedes mirar en Google Translate”, le respondió Bustamante. “Lo he estado ensayando. Lo ensayo muchas veces para hablar con su familia. Pero sólo me sé frases sueltas. Es muy complicado”, explicaba el cántabro.

La manera de pronunciar el ruso le gustó a Motos, que no dudó en pedirle que repitiera ‘te quiero’ en ruso. Bustamante lo repitió, agregando un par de frases más. El presentador reaccionó chapurreando unas palabras y el cantante le dio las gracias en la lengua de Pushkin: “Spasibo”. Motos le preguntó cómo se decía ‘lo siento’. El cántabro señaló que no lo sabía, pero sí que le dijo cómo se decía “tranquilízate”: ”uspokoit'sya”. “Eso es súper importante de saber”, añadió el artista