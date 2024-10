El lado más personal de David Bustamante: de ser un mal estudiante a endeudarse con su primer sueldo de albañil

Desde su debut en la primera edición de Operación Triunfo, David Bustamante (41 años), se ha consolidado como uno de los cantantes más destacados del panorama musical. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista cántabro es una figura recurrente en los medios de comunicación, participando en diversos programas de televisión y manteniéndose en el centro de atención pública.

Este jueves, 24 de octubre, Bustamante acude a El Hormiguero para presentar su nuevo disco de estudio, titulado Inédito, y que verá la luz al día siguiente de su visita. El artista firma cada uno de los diez temas que componen el álbum que presentará en su próximo Tour Inédito a partir de 2025.

Bustamante visitará El Hormiguero siete meses después de que lo hiciera por última vez, tras una época cargada de trabajo. En 2023, el cantante compaginó su gira aniversario por sus 20 años de carrera musical con el musical Ghost. Además, realizó diferentes apariciones en televisión como colaborador de los programas Aquí la Tierra y Ahora o nunca, de TVE.

David Bustamante en el estreno de 'Machos alfa'. Europa Press

Su última aparición en televisión fue el pasado 5 de marzo en El camino a casa, el programa de laSexta en el que Albert Espinosa acompaña a una persona famosa en su ruta desde el colegio hasta el hogar de su infancia. Entonces, Bustamante volvió a desvelar nuevos secretos y anécdotas de su juventud.

El cántabro, padre de una hija junto a Paula Echevarría (46), no ha renegado nunca de sus orígenes. De hecho, lleva por bandera a su pueblo, San Vicente de la Barquera, en Cantabria, desde que participó en Operación Triunfo. "Es el pueblo que me vio nacer, es muy importante, un paraíso", aseguró un joven Bustamante, de 19 años, a Carlos Lozano (61) entonces.

Su juventud en San Vicente de la Barquera

"Quiero dejar el andamio para triunfar en la música", así se presentó Bustamante en el popular talent de televisión. El cántabro, que se definía entonces como un auténtico luchador, era albañil desde los 16 años. Una profesión que ejercía en su adorado San Vicente de la Barquera, de la que se siente muy orgulloso.

"No puedo sentirme más afortunado de haber nacido y crecido en un pueblo", señaló el cantante en El camino a casa, donde afirmó que "la vida de pueblo es muy diferente a la de la ciudad".

Bustamante se crio junto a sus padres, Ada y Gervasio, y sus hermanos, Igor y Manuel, en un ambiente humilde. De joven, no era buen estudiante. "A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando", explicó a Espinosa, entre risas.

El cantante se reencontró en su antiguo colegio con uno de sus profesores, quien contó que era "un alumno lleno de energía y complicidad, con un sentido del humor y una actitud de luchar por la vida".

Bustamante en su antiguo colegio. ATRESMEDIA

"Era un buen chico, pero yo le mandaba de vez en cuando con su padre a la obra para que escarmentara y se pusiera a estudiar", contó su madre, presente también en la grabación del programa. De hecho, Bustamante comenzó a trabajar de forma seria en la construcción al dejar el colegio y no fue hasta su entrada en OT cuando abandonó la profesión.

En la obra, reveló Bustamante, ganaba unas 80.000 pesetas al mes. Su primer salario, contó, fue directo a su madre, una de las personas más importantes de su vida. "Me regaló una pulsera de oro blanco y brillantes", confesó Ada. Un gasto que provocó que se endeudara al superar lo que cobraba en el mes. "Como economista iba mal", apuntó.

Por esta razón, su madre cambió el regalo: "Me cogí una normalita y el resto se lo metí en su cuenta". Sin embargo, Bustamante no se enteró del gesto de su madre hasta años más tarde. "Cuando cumplí 18 años, me enteré de que tenía una cuenta con todo ese dinero. Había como para dar una entrada a un piso", aseguró.

En El camino a casa, el cantante recordó con nostalgia el polideportivo donde empezó "a jugar al fútbol", y recorrió las calles de su tierra, hasta llegar a su casa de la infancia, donde creció.

"Lo más grande que he conseguido ha sido nacer en esta familia", recordó Bustamante, que destacó que ahí se atrevió "a soñar" con ser quien es en la actualidad. "Mis padres y mis amigos de siempre supieron pegarme los pies al suelo", añadió.