‘Friends’ vuelve a la televisión por su 30 aniversario: así será el maratón de este domingo de 14 horas y media

Escuchar el nombre de Friends es trasladarnos a una televisión que ya no existe, esa que te hacía estar pegado a la pantalla con un ahínco especial para no perderte detalle, pues no existía el consumo a la carta. Fue en Canal + donde comenzó a emitirse en España, y resultaba curioso. El grueso de su programación era codificada, y solo una parte en abierto para que la pudiese ver todo el mundo. En ese porcentaje entraba Friends, o al menos, sus temporadas antiguas, pues las de estreno sí que se daban inicialmente codificadas, es decir, en pago.

En la actualidad es muy sencillo ver cualquier capítulo de Friends: la serie creada por Marta Kauffman y David Crane está al completo en Max, la plataforma antes conocida como HBO Max, y antes, como HBO a secas. Incluso hay un capítulo especial de reunión de sus protagonistas años después, y que se grabó antes de la defunción de Matthew Perry, el inolvidable Chandler.

Sin embargo, este domingo, la serie vuelve a la televisión en abierto. Y es que Neox va a celebrar los 30 años de su estreno. Y es que fue el 22 de septiembre del cada vez más lejano 1994 cuando conocimos a Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Monica y Chandler, un grupo de amigos de Nueva York que manejaban sus vidas como buenamente podían.

Por ello, Neox ofrece un maratón de episodios que arrancará a las 10:00 de la mañana, y que se alargará hasta las 02:30 de la madrugada. Una oportunidad para recordar todas esas tramas en las que se vieron envueltos estos ‘colegas’, a los que vimos enamorarse y desenamorarse, cambiar de trabajo o formar sus propias familias.

Los episodios los han podido elegir los espectadores, a través de una encuesta en la web de Neox. Previamente se hizo una preselección de sus 236 episodios, y los más votados son los que se podrán disfrutar desde casa.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, fueron los principales protagonistas de esta ficción, que en España también se emitió en Cuatro. El paso de los años no ha sentado mal a la serie, y la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.