El dardo de Lydia Lozano a Terelu Campos en pleno directo del nuevo 'Sálvame': "Yo no soy como ella"

El reto culinario se ha convertido en un habitual de Ni que fuéramos Shhh. Tras lo sucedido con Belén Esteban en la jornada anterior, en el que la empresaria cocinó unos judiones, que tuvo que hacer como buenamente pudo porque el equipo no le trajo el hueso de jamón esencial para el plato, ahora ha sido Lydia Lozano la que se ha metido entre fogones.

En medio de la preparación de un ragú de ternera, la periodista aprovechó para lanzar un tirito contra Terelu Campos. Mientras ponía a hervir la carne y cortaba la cebolla, la colaboradora de Mañaneros lanzó un comentario con segundas contra su antigua compañera de trabajo. Todo comenzó durante el momento de publicidad, con María Patiño acudiendo a la zona de la cocina para ver cómo iba la preparación.

Primero, Patiño alabó cómo la periodista aplicaba la famosa frase de María Isabel, ‘antes muerta, que sencilla’, dado que cocinaba completamente maquillada. “Claro que sí [cocinar maquillada]. Cuando hay invitados, ¿qué otra cosa podría hacer? No tendría tiempo para hacerlo después, así que bajo ya maquillada a la cocina”, explicaba mientras cortaba las cebollas.

“Lo más divertido de hacer una cena para los amigos es cuando comienzan a decir: ¡Ay! ¿Y estás haciendo esto?”, narraba la periodista cuando fue interrumpida por Patiño, quien le preguntó si, realmente, era cocinillas. “Estás cortando las cebollas como lo haría yo”, se justificaba la presentadora. “Bueno, es que luego se deshace con el líquido, con el caldo de carne”, respondía Lozano.

Efectivamente, tal y como pudo verse posteriormente, la cebolla encogió al hacerse junto con el caldo de carne, llegando a dorarla y dándole un aspecto de lo más apetitoso. A la hora de señalar el caldo, Patiño mostró que Lozano se refería a un gran frasco en el que había vertido un caldo aparentemente casero. De ahí, que la conductora le preguntase si lo había traído al programa.

Lydia Lozano y María Patiño en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“¿Lo has traído de casa?”, quiso saber Patiño. “No, yo no soy Terelu. Yo no he traído nada preparado”, dijo tajantemente mientras cortaba en trozos una cebolla. Un dardo que dejó algo descolocada a Patiño, quien aprovechó para recordar que Aída Nízar le había llamado “tacaña”. Cambiaba así de tema la presentadora, para centrarse en la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, a la que Lozano tiene previsto acudir.

El comentario sobre la supuesta tacañería de la tertuliana venía a colación de esto, dado que Lozano deberá hacer un regalo a la cantante y su futuro marido. A pesar de ello, la colaboradora se mostró concentrada en la cocina. No obstante, Javier de Hoyos lanzó algunos comentarios que molestaron a la periodista, relacionados con el “exceso de aceite” que Lozano estaba utilizando o sobre si la carne estaba “poco hecha”. La colaboradora supo defenderse y terminó demostrando que tenía mano para la cocina.