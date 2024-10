María Patiño paraliza en directo 'Ni que fuéramos' por un incómodo descuido: "¿Se me ha visto un pecho?"

Ni que fuéramos Shhh ha vivido un momento inesperadamente picante. Parece que el magacín es fan del tema Ay, mamá de Rigoberta Bandini. Semanas después de que María Patiño tuviese que pedir a Aída Nízar que modificase su atuendo porque se le transparentaba la parte pectoral, ahora ha sido la propia presentadora la que ha vivido un momento que ha rozado los dos rombos.

La periodista llevaba una blusa negra en la que se le transparentaba también la zona del busto. No obstante, la gran diferencia era que Patiño llevaba sujetador, por lo que la periodista evitaba cualquier momento incómodo que pudiera ocurrir… o eso era lo que ella creía, porque no contaba con que su propia ropa le jugara una mala pasada. Todo en pleno directo y cubriendo la crónica social del día.

El programa contaba con una escaleta de lo más abultada. El formato de Canal Quickie que emite Ten TV contaba con nuevos testimonios sobre las palabras que dijo Isa Pantoja en De viernes, así como una llamada a Vivi de Las Mellis. Además, el magacín vespertino estaba en plena promoción del libro de Lydia Lozano, La venganza de la llorona.

Precisamente, Lozano iba a enfrentarse a preguntas de distintos famosos sobre sus memorias. El programa acudió a la première de Rita, el salto a la dirección de largometrajes por parte de Paz Vega. La propia actriz reconvertida en cineasta y otras figuras como Samantha Vallejo-Nágera, Carme Chaparro, Eugenia Martínez de Irujo o Rafael Amargo le dejaron preguntas. Además de buscar que personas de la calle leyesen partes del libro.

Sin embargo, la emisión se vio interrumpida en pleno directo por un asunto urgente. El propio David Valldeperas tuvo que intervenir. El motivo era que el micrófono había provocado que la blusa y el sujetador se le moviesen a María Patiño, dejando parte de uno de sus senos al descubierto. “María, perdona, ¿puedes recolocarte tu pecho derecho?”, preguntó Valldeperas.

María Patiño y Chelo García-Cortés en 'Ni que fuéramos Shhh'.

La periodista se puso completamente colorada y no dudó en girarse y darse la vuelta, mientras sus compañeras optaron por ayudarla para evitar que el busto se le terminase viendo. Patiño estaba visiblemente asustada. “¿Se me ha visto un pecho?”, quiso saber la presentadora. Valldeperas la tranquilizó, dado que no se había llegado hasta ese extremo. “No, se intuía algo a través de la tela brillante que llevas”, le aclaró.

Patiño se mostró aliviada, revelando que estaba más preocupada de que el magacín se enfrentase a una multa que por otra cosa, recordando el incidente que ocurrió con Aída Nízar. “En YouTube está prohibido. Mi miedo es que nos multen por escándalo público”, confesó con gesto preocupado todavía. “Es involuntario”, matizó Valldeperas, al destacar que no hubiera sido algo intencionado. Afortunadamente, todo quedó en un susto.