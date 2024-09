María Patiño exige que Aída Nízar abandone el nuevo 'Sálvame' por lucir un atrevido atuendo

Cual torbellino, Aída Nízar ha vuelto al plató de Ni que fuéramos Shhh. El fichaje estrella de esta temporada del magacín vespertino de Canal Quickie que emite Ten TV no duda en meterse en polémica tras polémica. En esta ocasión, la vallisoletana tuvo que abandonar el plató del nuevo Sálvame por órdenes de la mismísima María Patiño.

Fue nada más comenzar la intervención de la tertuliana. ¿El motivo? La exconcursante de Gran Hermano 5 vestía una blusa blanca que se transparentaba. El caso es que Nízar no llevaba sujetador, lo que dejaba poco a la imaginación para los televidentes. La exparticipante de Supervivientes 2011, estaba provocando que el magacín fuese más propio de un horario de ‘dos rombos’.

“Empezamos con un problema. Aída, tienes que abandonar el plató momentáneamente. En el plano general la vida fluye, pero en el plano corto se te transparenta una parte de tu anatomía que a mí me parece maravillosa. Pero a YouTube no le parece apto”, le advertía Patiño.

La vallisoletana se mostró contrariada y buscó replicar a la conductora. “Y, por el contrario, tú sí puedes estar con escote”, le reclamó enfadada. Patiño quiso señalar que no era cosa suya. “Cuando me digan que me ponga cuello vuelto lo haré”, expresó la periodista.

Nízar seguía resistiéndose a cubrirse la zona pectoral. “Esto es increíble, las mujeres no podemos mostrar nuestro pezón, ¿me lo tengo que tapar?”, exclamó muy molesta la colaboradora. El resto de los tertulianos buscaban que la vallisoletana colaborase y, simplemente, se cubriese la zona del busto para evitar que el portal de vídeos considerase que el directo era para adultos.

'Ni que fuéramos Shhh'.

“Por mí como si estás desnuda porque me encantan […] los pechos... pero Aída, no es un debate. Hay una serie de normas y te transmito lo que me han dicho”, le volvió a replicar Patiño, con un tono más molesto. Nízar le hizo caso, no sin antes mostrar su desacuerdo. “Es un debate que tendremos que tener”, expresaba mientras abandonaba el plató.

Nízar regresó ya con la punta de los bustos tapados con cinta adhesiva blanca, formando dos equis. Esto evitaba, por supuesto, que se viese esa parte de sus pechos. Eso sí, la tertuliana no dudó en seguir señalando que estaba en claro desacuerdo con lo que había tenido que realizar.

El programa transcurrió así con su escaleta prevista, con la vallisoletana haciendo comentarios sobre lo orgullosa que estaba de su zona pectoral, máxime tras revelar que estaba más que satisfecha con la operación que se había hecho en la zona.