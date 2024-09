El viaje de ida y vuelta de Aída Nízar a ‘Sálvame’: de denunciar la trama 'Deluxe' a trabajar en 'Ni que fuéramos'

“Vuelvo a la televisión porque me da la gana. Porque me entusiasma el proyecto y porque me motivan estos colaboradores, a los que les hace falta despertar”. Con esta declaración de principios anunciaba Aída Nízar hace poco más de una semana su regreso a la pequeña pantalla. Y es que se ha convertido en uno de los fichajes sorpresa de la segunda temporada de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, Twitch y YouTube, entre otras ventanas.

La de Valladolid, que se hizo conocida hace dos décadas como concursante de Gran Hermano, aseguraba en su primera toma de contacto que sería recibida “como se reciben los genios”, y que sus nuevos compañeros “tienen motivos para envidiar” a su persona.

Su debut se produjo el pasado jueves, y una de las primeras preguntas que le lanzó María Patiño es que si es rencorosa. “No, porque si no no estaría aquí”, le respondía Nízar. Ese día Belén Esteban no trabajó, y Aída aprovechó para cargar contra la ganadora de Más que baile. Aseguró que aporta poco al programa, y que trabaja allí por “caridad”.

“¿Crees que de verdad una persona como Belén Esteban trabaja tantos años en la tele por caridad?”, le preguntó María Patiño. “Cuando tiene la suerte de ser contratada por el mejor productor de España, el señor Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y dirigida por un gran David Valldeperas, claro que sí”, respondía entonces la nueva colaboradora.

Estas últimas palabras tienen especial interés. Y es que, recordemos, Aída ha tenido un viaje de ida y vuelta al universo Sálvame, y hace no tanto, precisamente, cargaba contra esos productores y ese director a los que ahora tanto alaba.

En la etapa de Sálvame en Telecinco, hubo un tiempo que Aída fue colaboradora, en concreto, reportera. Tuvo una sección llamada Sálvese quien pueda, donde jugaba a ser periodista de raza y defendía causas sociales si la situación así lo pedía. En 2013, Mediaset España anunció que cancelaba “cualquier tipo de colaboración” con ella tras una “lamentable actuación” en la presentación de un disco en la que estaba presente el embajador de México en España.

La hija de Mari Ángeles Delgado se enfrentó a Francisco Javier Ramírez Acuña, que presidía el acto, y a quien interpeló en repetidas ocasiones y de manera obstinada. Esto provocó su salida de la cadena, hasta que, tiempo después, volvieron a llamarla para Gran Hermano VIP. Y esto le permitió volver alguna vez al plató de Sálvame, y allí llegó a decir que no volvía a la televisión porque no se le pagaba lo suficiente.

Aída Nízar con María Patiño en 'Ni que fuéramos Shhh'.

L a trama ‘Deluxe’

En 2022 salta la trama Deluxe. Un caso de supuesto espionaje ilegal a famosos en la que la policía sospechaba que están implicadas la dirección y la productora del programa de Telecinco Sálvame. La lista de famosos afectados superaba el centenar, y, entre ellos, se encontraba Aída Nízar, que se personó en la causa.

“Lo que han hecho es algo brutal. Los directivos nos han querido destrozar la vida a muchas personas que hemos dado tanto para la televisión”, diría Aída a este medio al respecto en marzo de ese año, y en referencia a esos mismos profesionales a los que ahora echa flores en su vuelta a la televisión.

Aída Nízar junto a Paz Padilla en 'Sálvame' en Telecinco.

“Cuando entraron a la casa de Gustavo González, eso era la Biblioteca Nacional, pero no de libros cultos precisamente, sino de información reservada y confidencial. Hablamos de personas que no han tenido escrúpulos. Ha sido asuntos internos quien ha desmantelado todo esto. No ha venido por ninguna denuncia de nadie. Me han querido arruinar la vida y no lo van a coneguir. Que arda Troya, pero a mí no me queman más”, aseguraría también.

Sin embargo, una vez finalizada la instrucción de las diligencias previas de esa Operación Deluxe, que luego cambió de nombre a Operación Luna, Aída Nízar ha enterrado el hacha de guerra. Y vuelve a la tele, a trabajar con aquellos los que ahora cataloga como “mejores productores” o “grandes” directores de programas. Los mismos que, decía, intentaron arruinar su vida. Suerte que tiene ella, que no es rencorosa, y por eso puede estar ahí, en Ni que fuéramos Shhh.