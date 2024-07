Belen Esteban confiesa el programa de Antena 3 por el que se truncó su fichaje tras el final de 'Sálvame'

Belén Esteban ha pasado de ser chica Netflix a chica Quickie. Un año después del fin de Sálvame en Telecinco, la colaboradora atraviesa por un momento dulce gracias a Ni que fueramos Shhh, el programa creado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo y que ha encontrado un hueco tanto en el nuevo ecosistema digital, como en la televisión de toda la vida gracias al canal TEN.

Cuando Mediaset España bajó para siempre la persiana de Sálvame, muchos de sus rostros encontraron hueco en otras cadenas. Gema López recaló en Antena 3; Lydia Lozano, Terelu y Chelo García Cortés aterrizaron en La 1. Pero no ocurrió lo mismo con la Esteban. O, más bien, no la dejaron, porque ofertas sí que tuvo encima de la mesa. "Hay gente que me ha traicionado, que se ha alegrado de que se acabase Sálvame", asegura.

La Esteban estuvo a punto de saltar a TVE como jurado del programa Baila como puedas. Su nombre fue propuesto por José Pablo López, exdirector de contenidos, pero la expresidenta interina Elena Sánchez vetó su fichaje. Esta fue el primer choque entre los directivos de la Corporación, que acabaron por inmolarse por culpa de David Broncano.

"Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa de baile con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo; estaba muy emocionada y el 20 de julio (de 2023) recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces presidenta de TVE. Y yo no había hablado nunca con esa señora", dice en declaraciones a la revista Semana.

Belén Esteban también asegura que también se truncó su fichaje por un programa de Antena 3, algo que ya había contado en el pódcast de Juan del Val. Pero ahora pone nombre a ese formato. "Me cogieron para Mask Singer y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían".

Nuevo proyecto

"No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho", añade. La televisiva considera que todo esto se debe a "un tema político, de verdad. Lo tengo más claro que el agua".

La de Paracuellos de Jarama señala que ha recibido "muchas" ofertas", pero "yo sé lo que tengo que hacer y lo que no". La Esteban, además, dice estar "muy contenta" con los productores de Fabricantes Studio y anuncia: "En septiembre u octubre va a venir algo muy gordo. No puedo contarlo aún, pero vais a flipar".