Rosa Villacastín envía a Ana Rosa Quintana un mensaje sobre la jubilación: "Si fuera ella, yo ya no estaría ahí"

Tras más de 50 años al pie del cañón, Rosa Villacastín anunció su jubilación hace unas semanas. Desde entonces, la periodista de crónica social ha intervenido en el debate de Lazos de Sangre y D Corazón, ambos productos de Televisión Española, así como ha concedido alguna que otra entrevista para valorar su amplia trayectoria profesional.

Eso sí, en este punto, Villacastín ya se 'planta' y no pisará ningún 'set' más. Esos platós en los que ha coincidido con prácticamente todos los rostros más importantes de la televisión. En estos últimos días, se ha mojado sobre los dos estandartes de la actual Mediaset, Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez.

Rosa les conoce muy bien y así lo demuestra en una charla que ha mantenido con El País. El periodista Martin Bianchi pregunta a Quintana en primer lugar. Cabe recordar que presentaron juntas Extra Rosa, allá por 1997, en Antena 3. "Hay que saber irse, yo decidí jubilarme cuando se fue Piqueras", señala la entrevistada.

"Ana Rosa tiene dos hijos pequeños, un marido joven y está forrada. Si yo fuera Ana Rosa, ya no estaría ahí", opina la de Ávila, añadiendo: "Esto mismo se lo he dicho a ella". Así, sugiere lo siguiente: "Yo haría un programa de entrevistas a la semana, por la noche, y el resto a vivir".

Justo en la época de Extra Rosa, Rosa Villascastín conoció a Jorge Javier Vázquez: "Él trabajaba en Pronto y me vino a hacer una entrevista cuando yo hacía Extra Rosa. Era muy bueno y le ofrecí trabajo en Antena 3. Vino, firmó y mira dónde está". En efecto, Vázquez fue colaborador de aquel espacio. Más tarde, de Sabor a ti, antes de fichar por Telecinco en 2003.

Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana presentaron 'Extra Roja'

Rosa y Jorge, en el presente, no tienen relación. ¿El motivo que les dividió? El caso Rocío Carrasco, que también polarizó a la sociedad española. "Acabamos mal por una chorrada. Un día le mandé un WhatsApp mientras él estaba en pantalla hablando de Rocío Carrasco. Me dijo: 'Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito'", recuerda.

Villacastín hace referencia a lo que aconteció en un Deluxe en noviembre de 2022. El filólogo decidió responder en pantalla a unos mensajes que le estaba enviando Rosa en ese momento: "Llevo años defendiendo mi profesionalidad para que ahora le des al dedito y no me respetes. Deberías quedarte con aquel lema de la pandemia, el 'quédate en casa".

A la periodista le sentó profundamente mal que no aclarase la situación en privado: "Si me lo hubiera dicho en privado, me habría hecho gracia. Pero me molestó que lo dijera al aire. No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página".