Patricia Pardo no se contiene y envia un mensaje en directo a Elisa Mouliaá: "Quien no lo entienda tiene un problema"

Tras denunciar a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, Elisa Mouliaá ha hablado con varios programas de televisión. Entre ellos, Vamos a ver, este mismo martes, 28 de octubre. Un reportero del matinal de Telecinco, que se encontraba ya en la calle con la actriz, ha pedido paso a plató.

Mouliaá ha dado más detalles sobre esa denuncia y ha asegurado que ha sido "el peor fin de semana" de su vida. Lo que más le duele de la situación, lamenta, es que otras mujeres "duden y cuestionen" su espeluznante testimonio. "No quiero hablar más, tengo que buscar una abogada. Esto no me ha pasado en la vida", reconocía la artista, hacia el final de su intervención.

"El camino que ahora tienes por delante, desde el plano judicial, es largo. Ahora tienes que buscar una abogada, veremos si la denuncia se archiva o se sigue adelante con ella, el informe de la UFAM... Es un camino largo. Suerte en ese camino", le ha deseado Joaquín Prat.

"Tengo que ser fuerte, fui fuerte en el momento e intenté que no me afectara lo más mínimo. Ahora tampoco me va a afectar", ha asegurado Elisa, antes de que el presentador del formato de Unicorn Content despidiese la conexión. Sin embargo, Patricia Pardo ha querido decir unas palabras.

"Gracias, Elisa, como mujer, por tu generosidad. Lo he dicho en varias ocasiones, ayer y esta mañana. Me pareces un ejemplo de coherencia", ha afirmado la conductora del espacio de Mediaset. De hecho, le "parece lógico" que Elisa no se sintiera "víctima" en el momento de la supuesta agresión.

Joaquín Prat habla con Elisa Mouliaá Mediaset España

"Me parece lógico que no te sintieras víctima, pero, al ver la cantidad de mensajes en redes sociales en los que se estaba poniendo en tela de juicio tu testimonio como mujer, tomaste la decisión de refrendar lo que otras mujeres decían", ha aceptado Pardo.

"Me parece lógico. Quien no quiera entenderlo tiene un problema. Enhorabuena y muchas gracias, Elisa", ha reiterado la comunicadora gallega. Ya sí, Joaquín Prat agradecía a la que fue colaboradora de Zapeando y a su compañero, Álvaro López. "Es que poco más hay que añadir", sentenciaba Patricia.