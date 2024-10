Elisa Mouliaá: "Creo que Errejón no está bien de la cabeza, es un psicópata narcisista"

La actriz Elisa Mouliaá, quien denunció la semana pasada al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por un presunto caso de agresión sexual ha afirmado que el político "no está bien de la cabeza".

"A mí me parece que es un psicópata narcisista", ha declarado en sus primeras declaraciones ante las cámaras de televisión. No era una entrevista pactada, sino que la agencia Gtres la estaba esperando en la vía pública.

La actriz y presentadora de televisión ha relatado lo que ya ha venido explicando en los últimos días, desde que el pasado jueves presentó su denuncia ante la Policía.

"Me están llegando relatos de otras chicas y la manera en la que actuó conmigo la repetía siempre, era un patrón", ha dicho.

Estas declaraciones se producen el mismo día que el juez ha admitido a trámite la denuncia de Mouliaá, por lo que Errejón tendrá que sentarse en el banquillo como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual.

❗️Elisa Mouliaá tras denunciar a Íñigo Errejón: "Me parece un psicópata narcisista"



🗣️"Mi hija me salvó porque sentí una conexión que hizo que me despertara del shock que tenía con esta persona que ni se inmutaba y me largué de ahí" pic.twitter.com/Xk81N8sn9D — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 29, 2024

Ante las críticas que ha recibido por actuar años después de los hechos, la presentadora de televisión ha reiterado que cuando escuchó las primeras acusaciones anónimas empezó a recordar lo que le ocurrió a ella en septiembre de 2021.

Fue entonces, según sus palabras, cuando llegó a la conclusión de que tenía que denunciar.

"Reviví la historia y me dije: 'este tío es un acosador'. Creo que es una persona que no está bien de la cabeza. La primera vez que conoces a alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar".

Elisa Mouliaá ha reiterado que no denunció antes porque no quería "ir de víctima". "No quería que me afecte", ha insistido.

Y, como ha explicado en otras ocasiones, ha admitido que estaba "ilusionada con él". "Lo admiraba y lo sigo admirando políticamente, pero lo más importante son los derechos de las mujeres", ha dicho.

Otras denuncias

Elisa Mouliaá ya habló el pasado viernes con EL ESPAÑOL, donde afirmó que al menos otras dos mujeres le habían contactado a través de las redes sociales para contarles que habían sufrido experiencias similares con Íñigo Errejón.

En este sentido, este martes se ha producido una segunda denuncia contra el político. La colaboradora de televisión Aída Nízar ha declarado ante la Policía que el exportavoz en el Congreso de Sumar le dio "un fuerte azote en las nalgas" y luego la "amenazó".