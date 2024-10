Elisa Mouliáa: "Estaba ilusionada con Íñigo, pero lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua"

"Estaba ilusionada con Iñigo, pero me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua". La actriz Elisa Mouliaá, que el pasado jueves presentó una denuncia ante la Policía Nacional por presunta agresión sexual contra el ya exdiputado de Sumar y exportavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha respondido con contundencia a las críticas que ha recibido en las últimas horas por usuarios de las redes sociales.

Mouliáa ha lamentado en un comunicado en la red social X los mensajes de los "neardentales" que han cargado contra la actriz y presentadora de televisión por salir una noche "de fiesta" con sus amigos "si le da la gana".

"Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre: Una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024. Aun asi, mi marido yo estábamos separados y en proceso de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios del 23, ha defendido Mouliáa en X.

La actriz, que alcanzó la fama gracias a su participación en la serie Águila Roja, ha reconocido que "estaba iluisionada" con el diputado, portavoz en el Congreso de Sumar y cofundador de Podemos. "Le tenía un pedestal... pensé que podía ser una historia de amor preciosa", continúa en el comunicado difundido este sábado aunque, a continuación, lamenta: "En lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua".

"Acabé en su casa porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacia 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso lo empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo", ha asegurado la actriz.

Mouliáa también ha advertido de que "hay pruebas, como la captura a la conversacion posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido".

"Y esto es todo lo que tengo que decir", ha concluido.

— Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

La denuncia presentada por Elisa Mouliaá ante la Policía relata que Errejón la agredió sexualmente al menos en tres ocasiones en la misma noche de septiembre de 2021 antes, durante y después de una fiesta a la que acudieron en casa de unos amigos de ella.

La denuncia, presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía, detalla tres agresiones sexuales -si bien en el momento en el que ocurrieron los hechos aún estaban tipificadas como abuso- consistentes en tocamientos y besos no consentidos, además de comentarios de índole sexual.

Los hechos denunciados ocurrieron en un ascensor de camino a la casa, en una habitación de la fiesta que el entonces diputado cerró con pestillo y, por último, en el domicilio de Errejón, donde la mujer tuvo que decirle: "Sólo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo".