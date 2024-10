Elisa Mouilaá: "Tras presentar la denuncia contra Errejón dos chicas más me han dicho que les pasó lo mismo"

La actriz Elisa Mouliaá asegura que después de haber presentado una denuncia ante la Policía Nacional contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual, dos chicas más se han puesto en contacto con ella para contarle que "les pasó lo mismo" con el político.

"Una de ellas es una chica que me ha escrito por Instagram para decirme que le ocurrió a una familiar suya y la otra es una compañera de la industria", declara en conversación con EL ESPAÑOL la actriz y presentadora.

Mouliaá agrega que una de estas mujeres le ha comunicado que ya está en contacto con un abogado especializado en violencia de género y que le ha pedido formalizar una denuncia de forma conjunta.

Tomás Serrano Podemos y Sumar han ignorado durante una década las acusaciones de abusos contra Íñigo Errejón

La actriz aclara que este jueves, poco después de que se anunciara la dimisión de Errejón y empezaran a conocerse testimonios anónimos de acoso sexual, se decidió a poner la denuncia "para que no pareciera que podía ser algo inventado".

Acudió a comisaria, donde prestó declaración ante los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, minutos antes de la medianoche.

"A mí esto me ocurrió esto en 2021 y lo dejé pasar. Pero cuando vi que estaban saliendo denuncias anónimas y que se empezó a especular con maniobras políticas, decidí acudir a la Policía para dejar claro que era real y animar a otras chicas que podían haber sufrido lo mismo a que dieran el paso", afirma.

Al menos otras dos mujeres, según su versión, ya han mostrado su predisposición a hacerlo. Los testimonios relatarían experiencias similares y al menos una de ellas parecen dispuestas a acudir a la Policía.

Sin consentimiento

El episodio con la actriz y presentadora se produjo en septiembre de 2021. Errejón había acudido a una fiesta de la amiga de ésta y el político la cogió del brazo para entrar con ella a una habitación. Allí cerró el pestillo para "impedir" que ella "pudiera escapar", según consta en la denuncia.

Una vez dentro, él empezó a tocarla y besar distintas partes de su cuerpo. Le quitó el sujetador y la tumbó en la cama, antes de sacar "su miembro viril", según recoge también el escrito en manos de la Policía. "Todos estos hechos ocurrieron sin consentimiento de la declarante", subraya la denuncia.

Imagen de la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. E. E.

Elisa Mouliaá asegura ahora al teléfono que Errejón "se puso súper dominante". "Nos habíamos tomado una cerveza y enseguida me puso tres condiciones para que no me alejara". El político le pidió que no se separa de él, que si lo hacía no fuese más allá de 20 metros y que le "diera un beso".

"La verdad es que me quedé flipada con lo que ocurrió. Pero no me atreví a acudir en ese momento a la Policía por ser él quien era y porque creí que me podía perjudicar en mi trabajo", confiesa.

La actriz dice que "quedó todo en esa noche" y que, al igual que habían comenzado a hablar a través de mensajes de Instagram, desde poco después de que ocurriera este episodio lo silenció en redes sociales "para no saber nada más de él".

Una decepción

Después de haber practicado sexo, la actriz accedió a subir en un coche con Errejón, quien le propuso trasladarse a su casa. La mujer también aceptó, aunque la actitud del político ya era "extraña" y ella comenzó a sentir "incomodidad".

De nuevo en casa de Errejón, él comenzó a besarla. "Íñigo, sólo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo", le dijo. A lo que él respondió diciéndole que eso le "iba a servir [a ella] para futuros encuentros", como queda escrito en la denuncia.

"La verdad es que me llevé una decepción muy grande con él, fue un palo. Yo sentía admiración por su figura e incluso me llegué a ilusionar cuando vi que se fijó en mí. Pero me sentí siempre invadida y no quise saber más de él", relata ahora Elisa Mouliaá a EL ESPAÑOL.

La actriz es madre de una niña, que entonces tenía un año, a la que también quiso "proteger".

Mouliaá cuenta ahora que ha decidido dar el paso "porque esto ya no es un tema político, es una cuestión femenina, de género", a la que se podrían sumar más mujeres.

Íñigo Errejón presentó su dimisión este jueves después de haber reconocido internamente ante sus compañeros de partido que las acusaciones por violencia sexual que se estaban vertiendo en redes sociales eran ciertas.