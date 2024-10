Primeras palabras de Elisa Mouliaá en 'Espejo Público': "Íñigo Errejón es un depredador sexual"

En los últimos días, el nombre de Íñigo Errejón ha ocupado horas y horas de tertulias televisivas. El motivo no es otro que la dimisión del exportavoz de Sumar, tras ser señalado por violencia machista.

El pasado jueves 24 de octubre fue el día que todo saltó por los aires. De esa manera, tras conocerse la renuncia pública de Errejón, una voz femenina dio la primera pista sobre las supuestas agresiones sexuales de uno de los fundadores de Podemos.

La actriz y presentadora de televisión Elisa Mouilaá fue la primera mujer en dar la cara como presunta víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón. "Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo", denunció a través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en la tarde del pasado jueves.

Fue la primera en hacerlo con nombres y apellidos. En las últimas semanas, diversas mujeres han denunciado en redes sociales comportamientos inapropiados por parte del hasta ahora portavoz de Sumar, pero ninguna había dado el paso de identificarse públicamente.

Quien sí lo ha hecho es Mouliaá, actriz reconocida por su participación en la serie de TVE Águila Roja, en la que estuvo durante ocho temporadas. Desde entonces, ha interpretado numerosos papeles y, desde este verano, se ha unido al equipo del programa Zapeando en La Sexta.

Así, durante la emisión de este lunes en Espejo Público, Mouliaá ha querido conversar con sus compañeros de Antena 3. La periodista Vanesa Pámpano ha podido hablar con la actriz que denunció haber sido víctima de supuestos acoso y abuso sexual.

Desde un primer momento, Elisa Mouliaá ha querido defender la veracidad de su testimonio, recogido en la denuncia que presentó el pasado jueves. Por otra parte, también ha hecho referencia a las personas que le acusan de buscar fama: "Antes de conocer a Íñigo Errejón tenía una vida tranquila".

Durante la conversación telefónica con Pámpano, la actriz afirmó con rotundidad que "Íñigo Errejón es un depredado sexual". Por otra parte, sobre el exdiputado de Sumar, también aseguró que "le parecía lo más esperanzador que teníamos para España".

Sobre si estuvo enamorada del ya exdiputado, Elisa negó que lo estuviera pero que "sentía debilidad por su discurso político". "Una especie de humo lleno de ilusión, ahora disipado por completo", afirmaba.

Otro punto importante de la conversación fue que admitió "no conocer como persona" a Errejón y que sus primeros contactos fueron a través de redes sociales, hasta que fue invitada por Errejón a la presentación de su libro.

Mouliaá quiso denunciar la actitud del que fuera candidato a presidir la Comunidad de Madrid, bajo las siglas de Más Madrid: "En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas".

Respecto al encuentro donde se produjeron los episodios de violencia sexual, según la actriz, Errejón se comportó así: "En el coche me dijo lo de las 3 normas. En el ascensor ya me metió la boca, y en la casa pasó lo que pasó. Luego me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos".

Por último, Elisa explicó en conversación con Espejo Público que entienda las dudas que hay sobre este caso. Aunque no entiende que se lancen preguntas que pongan entredicho su relato: "¿por qué fuiste?" o "¿por qué sigues?". Elisa afirma que, en ese momento, "el pánico le paralizó".