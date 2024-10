Isa Pantoja se derrumba en ‘Vamos a ver’: confirma que Isabel Pantoja le cortó el pelo como castigo

En su última gran entrevista en ¡De Viernes!, Isa Pantoja narró una serie de episodios complicados en su vida familiar, en especial, durante su infancia. Y el pasado 25 de octubre, Dulce Delapiedra, antigua niñera de Isa, dio nuevos detalles sobre el infierno que vivió en la finca Cantora, como, por ejemplo, que su madre, Isabel Pantoja, le cortó el pelo para que no saliera de casa. Lo hizo con unas tijeras de cocina, y por haber estado con un chico en su habitación, en casa de su hermano.

Este lunes, Isa participó, como es habitual, en Vamos a ver, y allí, Joaquín Prat ha querido preguntarle, de manera directa, sobre este episodio: “¿Lo que dice Dulce es estrictamente verdad?” Lejos de negarlo, o de esquivar el tema, lo primero que hizo Isa fue confirmar el relato de Dulce. “Es su opinión y su visión de las cosas”, empezó diciendo, para luego detallar que sí pasó, y que, además, para ella el pelo es algo muy especial y muy importante. “Solo he mentido una vez para proteger a mi madre, que dije que hablaba con ella cuando no lo hacía, pero lo que digo aquí siempre es la verdad”, sentenciaba.

Joaquín Prat le preguntó si recuerda el momento en cuestión en el que le cortó el pelo su madre. “Empezó todo por la noche, hacia la madrugada, y recuerdo absolutamente de todo. No hacía falta que hable de esto para recordar esos momentos, pero recuerdo cada momento, cada hora, las personas que estaban allí y cómo me hicieron sentir. Me acuerdo que era diciembre, mediados, hacía un frío horroroso”, respondía Isa, que entonces tenía 17 años.

“Fue porque estuve con un chico en casa de mi hermano, y si un día estoy preparada para hablarlo, a lo mejor me animaría, pero es algo superdoloroso para mí”, continuaba. Joaquín quiso saber si fue entonces como un castigo, y ella confirmó que sí. Y que nadie de los que estaban delante dijo o hizo nada para parar a la tonadillera.

“Yo lo que sé es que nadie se preocupó por cómo yo me sentía y qué pensaba. Y ahora, tampoco, porque nadie me ha dicho: tendría que haber actuado”, exponía. “Lo que me da la sensación, y me reconforta, es que no estoy loca. Y nadie me va a hacer pensar que estoy loca, porque no lo estoy”, ha narrado Isa Pantoja también en su programa de Telecinco, aunque quería dejar constantemente claro que todo lo que contaba no lo hacía con la intención de hacer daño a su madre.

“Tengo la sensación de ser hasta mala madre y todo. Estoy todo el rato con el teléfono, estoy de los nervios. Aquí se han tratado temas heavys, y he intentado hacer mi vida normal, y esta semana ha sido imposible. Me estoy volviendo loca, te lo juro”, diría después, cortando su relato por las ganas de llorar. Ahí, Joaquín Prat quiso echarle un capote, pidiendo que le dejasen tomarse un respiro.

Han sido muchos los episodios duros vividos dentro de su familia, y admite que hasta ahora nunca había sido consciente de que fuese algo malo como la trataban, pero que las repercusiones de todo lo que está viviendo ahora le están afectando mucho.