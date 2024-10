Alba Carrillo carga contra Kiko Rivera tras escuchar los testimonios de Isa Pantoja: "Un machismo aberrante"

No sólo la presencia de Dulce, la antigua niñera de Isa Pantoja, en De viernes ha sido consecuencia de las duras palabras de la hija de la tonadillera contra su madre en el magacín nocturno de Telecinco. Los graves testimonios de la colaboradora de Vamos a ver han trascendido a la cadena de Mediaset, comentándose tanto en programas de Antena 3 y La 1.

Precisamente, en D Corazón se han comentado sus palabras, añadiendo las reacciones del ámbito tanto de la tonadillera como de la influencer, con las declaraciones de María del Monte y la reacción de Kiko Rivera y su polémica historia en Instagram en la que insinuaba que su hermana tenía “victimismo crónico”.

Precisamente, a esas palabras se refería Jordi González en su intervención, con Alba Carrillo exclamando y mostrando su indignación y murmurando por lo bajini. “Su hermano. Victimismo crónico, así reaccionaba Kiko Rivera al relato de Isa. Su mujer Irene Rosales ha salido en defensa de Kiko de este comentario, quizás un poco patoso por su parte”, explicaba González, para después poner un vídeo con las palabras de Irene Rosales.

D Corazón compartía así las palabras de la esposa de Rivera, quien ha defendido a su marido ante los ataques que ha recibido por sus palabras. “Hasta donde yo sé, mi marido adora y ha adorado a su hermana siempre y jamás ha querido hacer algo malo”, expresaba la creadora de contenidos.

“Y hasta donde yo sé lo del tema ese de llevarlo al ginecólogo […] primero Kiko era súper joven y él fue un mandado. Él no lo hizo con la […] Al revés, Kiko se ha llevado a su hermana y a sus parejas a muchísimos bolos”, añadía. Jordi González no terminaba de estar convencida con esas declaraciones. “¿Pero si adoras a tu hermana siempre por qué hablas de victimismo crónico para referirte a ella?”, expresó el presentador.

'D Corazón'.

Alba Carrillo volvió a demostrar no tener pelos en la lengua y crítico duramente al hijo de Paquirri. “Aquí ha habido un machismo aberrante. Este niño o ese chaval que, además, no ha sido nunca ejemplo de nada. Pero en esos momentos en los que hace las cosas que relata su hermana menos, se le ha dado un lugar de padre o de patriarca que no tenía que tener”, sentenció rotundamente.

Jorge Borrajo, presente en la tertulia, terciaba y señalaba que a Rivera “se le ha dado” dicha posición o “la ha asumido él”. La modelo apostilló: “O lo ha asumido porque nadie le ha dicho ‘¡Eh que tú eres el hijo! Aquí no pintas nada’”. Marina Bernal se preguntaba si, ahora que es padre, permitiría que a sus hijas les hiciesen lo mismo. “Estoy convencido de que no”, contestaba Borrajo.

“A mí es que no me vale la excusa de que era un mandado. No, perdona”, añadía Alba Carrillo. “La que tendría que haber hecho algo es la madre diciendo ‘aquí la que lleva los pantalones soy tú y yo tienes que hacer de hijo’”, agregó la modelo.