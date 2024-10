Pedro Ruiz revela cómo Bertín Osborne estuvo a punto de provocar la cancelación de 'La noche abierta'

Pedro Ruiz ha acudido, por fin, a El show de Bertín. El presentador y actor iba tanto para recordar su larga trayectoria, así como para hablar de su actual gira teatral. Entre las anécdotas que comentó, estuvo una que recuerda que su mítico programa en La 2, La noche abierta, estuvo a punto de cancelarse por la presencia del mismísimo Osborne. El polifacético artista relató al público cómo defendió que el antiguo presentador de Lluvia de estrellas acudiera al extinto formato.

La noche abierta se emitió en La 2 entre 1997 y 2004, convirtiéndose en uno de los emblemas del segundo canal de TVE. Sin embargo, su destino hubiera sido muy distinto y todo por Bertín Osborne, quien casi provoca su cancelación sin querer. Así lo confesaba el barcelonés en su visita al formato que emite Canal Sur y que puede ser visto también en otros canales de FORTA, como Telemadrid.

Parece ser que el exmarido de Fabiola Martínez no le caía demasiado bien a algunos ejecutivos del ente público. A pesar de ello, Ruiz insistió en que acudiera de invitado, arriesgándose a que le cerrasen el programa. Así lo contaba el actor en el talk show. No obstante, primero quiso recordar que hacía mucho tiempo que no coincidía con su amigo en un plató de televisión.

“Unas veces no he podido, otras no me dejaban, otras no te dejaban... En fin, la libertad”, expresó al inicio de la entrevista, ya dejando caer que no había sido sólo cosa del destino que les costara coincidir. En medio del recuerdo de distintas anécdotas que vivió el artista con Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores o Raphael, Ruiz narró esa desagradable amenaza que hubo sobre su programa.

“Yo invité a Bertín a venir a La noche abierta y, por lo visto, algún jefe de allí no quería que viniera”, relataba. “Entonces, nos amenazaron con cancelar el programa. Realmente, no me amenazaron a mí, sino al equipo”, confesaba, señalando que este veto llegó a oídos del exconductor de Lluvia de estrellas y buscó la manera de evitar que su amigo se metiera en un problema.

Pedro Ruiz y Bertín Osborne en 'El show de Bertín'.

“Bertín se enteró y, para quitarme de aquel problema, me llamó diciendo que estaba enfermo. Quería evitar que lo invitara porque se habría acabado el programa”, detallaba. A pesar de ese gesto, el presentador se rebeló ante el intento de censura de los ejecutivos de la Corporación.

“Le dije que viniera a hacer el programa y que, si al día siguiente me lo quitaban, yo daría una rueda de prensa. Hablaría sobre por qué no habrían prohibido el programa por un terrorista sino por ti”, compartía, revelando que, finalmente, se pudo hacer la entrevista.