Pedro Ruiz, sobre la 'guerra de audiencias' entre Motos, Broncano y Latre : “Va a ser una cuestión de estilo”

El veterano presentador y actor Pedro Ruiz ha vuelto a hacer alarde de estar al corriente de la actualidad televisiva. Como ha solido suceder, ha sido en sus redes sociales donde el comunicador ha compartido su opinión. En este caso, sobre la ‘guerra de audiencias’ que se avecina. Este lunes 26 de agosto, Carlos Latre debutará con Babylon Show, mientras que Pablo Motos estrenará la temporada 19 de El Hormiguero el lunes 2 de septiembre. Según varias informaciones, será el 9 de septiembre cuando David Broncano desembarque en el access prime time de La 1.

Para Ruiz, el ganador de este triple enfrentamiento dependerá no sólo de la autenticidad que transmita el formato, sino cómo encaja en la cadena y en su programación. “Se acerca el campeonato triangular ‘Motos, Latre Broncano’. Va a ser sólo cuestión de estilo. Se disputarán los personajes y cada uno tratará de tener su parroquia. Y en los márgenes, Wyoming y Sobera tranquilos”, expresaba en su cuenta de X (antes Twitter).

Un análisis en el que no se posiciona a favor de ninguno de los tres y en el que recuerda que hay otros dos formatos en el access prime time muy consolidados, que son First Dates en Cuatro y El Intermedio en laSexta. No obstante, ambos formatos juegan en una liga distinta al ser los segundos canales de Mediaset y Atresmedia, por lo que su presencia en esta ‘guerra de audiencias’ que se avecina es secundaria.

[La original respuesta de Pedro Ruiz a la pregunta sobre si hay vida más allá de la muerte: “Estará Hacienda”]

Ruiz se ha caracterizado por opinar sobre la actualidad televisiva en más de una ocasión. Por ejemplo, no dudó en hablar sobre el culebrón ‘Galdeano-Suescun-Jiménez’. De hecho, reaccionó a la entrevista personal que dio la finalista de Supervivientes: All Stars en De viernes. “Anoche, me detuve a escuchar un rato a Sofía Suescun en Telecinco. Vida difícil y exposición pública. Le deseo mejoría y que pueda y sepa apartarse de la parrilla implacable”, escribía, solidarizándose así con la pamplonesa.

También rindió tributo a Carlos Ferrando cuando se conoció su fallecimiento. “Ha sido un rompedor en el mundo de la crónica social. Vital, transgresor, adelantado y capaz. Alguna vez podrías disentir de él… pero distinguía el talento de la farsa. Le extrañaremos. Paz, querido”, posteaba de manera sincera.

Se acerca el campeonato triangular 'motos, latre, broncano'. Va a ser sólo cuestión de estilo. Se disputarán los personajes y cada uno tratará de tener su parroquia. Y en los márgenes, Wyoming y Sobera tranquilos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 24, 2024

De la misma forma, se ha mostrado crítico con cierta parte de la cobertura deportiva sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. “Escucho sonriente el debate de los informadores deportivos sobre el éxito o fracaso de los españoles en los Juegos Olímpicos. Opiniones. Unos compiten y otros juzgan. La vida”, compartía irónico.