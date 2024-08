María Escario carga duramente contra la cobertura de los JJOO de París 2024: "No es el papel del periodismo"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no logran esquivar la polémica. De hecho, la cobertura que está realizando TVE ha sido puesta en entredicho por parte del público y la prensa especializada. A las críticas sobre cómo los medios de comunicación, en general, están retransmitiendo el evento se ha sumado María Escario. La veterana periodista se ha mostrado especialmente escéptica con cómo colegas de profesión están cubriendo las Olimpiadas.

Ha sido en X (anteriormente Twitter), donde María Escario ha cargado duramente contra compañeros que, según señala, están aplicando un “paternalismo baboso” con los atletas que se quedan a las puertas de conseguir medalla y deben conformarse con un diploma. Para Escario, esas actitudes no son “periodismo”. Una opinión que debe tenerse en cuenta, dado que se trata de una profesional con más de 40 años de profesión y que tiene a sus espaldas siete Juegos Olímpicos.

“Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo”, escribía Escario. Por supuesto, estas palabras no van dirigidas a ningún colega en concreto, hablando de la profesión en general. Sus palabras han generado división de opiniones, con seguidores apoyando sus palabras y otros oponiéndose a ella.

“Hay que informar desde el rigor, pero también desde la empatía. Lo que pasa es que se confunde empatía con edulcorante”, expresaba el periodista Pedro Lamelas. “Y lo de ‘bueno... y ahora a por Los Ángeles 2028, ¿no?’ Como si eso fuera el mes que viene”, expresaba el deportista Emilio Moreno López. “Recién perdida una medalla no te vas a cebar en las preguntas. Creo que los reporteros han estado bien”, manifestaba un seguidor de Escario. “Optaremos por empatía cero”, señalaba otro.

La cobertura de RTVE se ha puesto en entredicho por parte de otros profesionales y seguidores de los JJOO. Fue el caso del periodista deportivo Rubén Carballo en sus redes sociales, tildando la actitud de la Corporación de “fútbol-céntrica”. “Veo que en La 1 ponen el partido por el bronce entre Egipto y Marruecos. Ello mientras va a empezar a competir Albert Torres en el ómnium masculino en ciclismo en pista”, escribía. “Con este futbolcentrismo… es imposible crear cultura deportiva”, señalaba.

El mismo periodista mostraba su indignación cuando, precisamente, RTVE optaba por quitar la emisión del ómnium masculino en ciclismo en pista por emitir el partido de baloncesto entre Serbia y Estados Unidos. “El deportista español, relegado a RTVE Play. Y los dos canales principales, con eventos que no son de interés general. Y es la televisión pública, madre mía”, expresaba en otro post en X.

Por otra parte, María Escario ha ocupado el cargo de Defensora de la Audiencia de RTVE desde 2021 hasta esta pasada temporada televisiva 2023-2024. Dada su jubilación, la cual se hará efectiva en diciembre de este año, su puesto de defensora ha sido sucedido por Rosa María Molló, quien ejercerá esa posición a partir del arranque del curso.