Anne Igartiburu no se calla lo que piensa con Alba Carrillo en TVE: "Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín"

Los espectadores pocas veces han visto a Anne Igartiburu salirse de lo políticamente correcto. Sin embargo, la presentadora de D Corazón no pudo ocultar lo que pensaba al ver que Alba Carrillo lanzaba la enésima crítica a Feliciano López.

Todo ocurrió cuando el programa de TVE emitió un vídeo sobre la presencia del extenista y su mujer, Sandra Gago, en una de las fiestas más importantes del Festival de San Sebastián. La colaboradora no se cortó en atacar al que fuera su marido desde el espacio de crónica social de La 1.

"Me parece un insulto hablar de estrellas en el Festival de San Sebastián y luego ver a este señor. Estrella no es, será del corazón, pero estrella no es", soltó Alba Carrillo para criticar su actitud con la prensa después. "Ya estaban tan simpático, no les hubiera costado nada decir un chascarrillo y seguir adelante".

Esta reacción de la exconcursante de Bake Off: famosos al horno se debió a que Feliciano evitó responder a la pregunta que le hizo un reportero del programa sobre la propia Alba Carrillo. "Tenemos una tertuliana que conoces", espetó el periodista de TVE.

Al percatarse de que el reportero estaba haciendo alusión a su exmujer, el director del Mutua Madrid Open se 'esfumaron'.

Alba Carrillo tuerce el gesto al ver a su ex Feliciano López en el Festival de San Sebastián junto a su mujer, Sandra Gago.

Igartirubu intentó echó más gasolina al fuego después al afear el comentario que había hecho Carrillo. "Te voy a picar un poco: pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato hablando de este señor. ¡Ya te has separado de él!", dijo la presentadora que, sin querer, se estaba metiendo en un lío con 'la Patrona'.

Alba, eso sí, supo encajar el golpe con deportividad y contestó de forma inteligente. "Es verdad. Pero, ¿me tenéis aquí por él? Es que creo que aporto muchísimas cosas. Lo que pasa es que me ponéis esto y me da una pereza que me muero. No es que me caiga mal, que también, sino porque me da pereza", expresó.

Para cerrar el 'pique', Igartiburu dio la razón a su tertuliana. Luego, Carmen Lomana se atrevió a decir que el desplante de Feliciano con el reportero de TVE fue por culpa de su mujer, quien, en su opinión, le 'empujó' para que hiciera caso omiso a la cuestión relacionada con su ex.

Y Alba no pudo ser más irónica: "No le gusto. Pues ella a mí me encanta, me parece monísima y estupenda. Además, es una heroína, porque aguantar a ese hombre cinco años y dos de novios... Me parece una todoterreno. Sandra, we love you".