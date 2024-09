La airada queja de Carlos de Andrés durante el Mundial de Ciclismo en pleno directo: "La estamos cagando"

Carlos de Andrés, la voz de RTVE en las pruebas ciclistas, se ha hecho viral por la crítica que hizo durante el Mundial de Ciclismo en Ruta 2024 celebrado en Zúrich (Alemania) este domingo, y en el que Tadej Pogacar volvió a exhibirse al lanzar un ataque a 100 kilómetros de meta.

Precisamente, a raíz del ataque del esloveno vino la airada queja de Carlos Andrés en la retransmisión que estaba haciendo en RTVE Play. La prueba, por cierto, comenzó a emitirse en La 2 a las 13:15, pero la señal pasó a la plataforma de la cadena en el laxo de tiempo que duró el Gran Premio de Aragón del Mundial de Superbikes.

De esta forma, La 2 cortó el Mundial de ciclismo a las 13:55 y lo retomó a las 14:45, una vez que la carrera de motos concluyó. Lo que ocurrió es que la segunda cadena de TVE se perdió el momento clave de la cita ciclista, teniendo en antena a los pilotos preparados para escuchar los himnos protocolarios en el podio.

Carlos de Andrés no entendía cómo, una vez acabados los motos, RTVE no volvió a la señal del ciclismo. Y así lo expresó en una queja que tan sólo escucharon los espectadores de RTVE Play. No obstante, el corte se ha viralizado en redes sociales.

"Está atacando Pogacar. No sé si esto del himno es muy importante, ¿eh?", espetó en primer lugar el periodista cuando en imagen se veía al esloveno lanzar la carrera. Segundos después, Carlos de Andrés volvía a manifestar su descontento dirigiéndose abiertamente al responsable de La 2.

"Hola, ¿jefe de emisiones? Escucha, creo que la estamos cagando. Está atacando Pogacar a 100 kilómetros de meta y estamos metiendo un himno. Se está rompiendo la carrera, pero bueno, vosotros sabréis", se escucha decir en catalán.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Carlos de Andrés critica las decisiones que toma la pública en plena emisión. Hace poco más de un mes, el periodista estalló por completo después de que pincharan un plano paisajístico desde el helicóptero tras la primera victoria en la Vuelta a España de Pablo Castrillo, en la Estación de Montaña de Manzaneda, Orense.