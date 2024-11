La frase de Jorge Salvador que convenció a Belén Esteban para ir a ‘El Hormiguero’: “Me dio mucha tranquilidad”

Ni que fuéramos El Hormiguero ha sido el título con el que Ni que fuéramos Shhh ha bautizado la entrega de este lunes. Y es que parte de sus contenidos tenían como eje la entrevista que Belén Esteban dio la pasada semana en El Hormiguero de Pablo Motos, la cual fue un éxito en audiencia. Cosechó un gran 16,9% de cuota de pantalla y 1.972.000 espectadores de media, lo que se traducía en el mejor share de octubre del programa de Antena 3.

La entrevista estaba prevista para el pasado miércoles, pero se pospuso al jueves para informar en directo sobre los estragos de la DANA. Y como el país, en especial, el levante, vivía unas dificultades excepcionales, Belén Esteban pensó en no acudir a Antena 3. “Llamé a Óscar, a nuestro jefe, y le dije: No voy. Por todo lo que había pasado”, detallaba, en referencia a Óscar Cornejo. “Y me llamó Jorge Salvador y en medio segundo me convenció”, reconocía.

“Yo iba temblando. No conocía el plató, me da mucha inseguridad, y no conocía a Pablo”, siguió relatando Belén Esteban, que conoció al presentador valenciano al poco de llegar, pues antes de maquillarse ya le estaba esperando. La colaboradora de Fabricantes Studio también alucinó con las instalaciones del programa nocturno: “Entras en El Hormiguero y flipas, es un edificio, y tiene un patio donde hacen las pruebas”.

De todo lo que visitó, Belén destacó la amplitud de su camerino, en el que había muchas fotos con “gente de Estados Unidos” que ha visitado el programa, así como “un jamón bueno, un queso bueno, y una nevera” para que picase lo que gustara.

Kiko Hernández le preguntó, en concreto, qué le dijo Jorge Salvador, productor del programa, para que no fallase a la cita. “Que tenía que ir. Dice: Belén, yo solo te digo que no te vas a arrepentir. Yo los jueves me voy a casa a Barcelona, y este me voy a quedar, porque vienes tú. Es una tontería, pero me dio mogollón de seguridad eso que me dijo. Encantador, pendiente de mí”, enumeraba Belén.

De todos los colaboradores habituales de los jueves en El Hormiguero, Belén explicó que Cristina Pardo fue encantadora, igual que Nuria Roca y Juan del Val. “Fueron todos maravillosos. A la que vi un poquito más así fue Tamara Falcó, pero dije: con la que le hemos dado…”, reconocía, quitándole así algo de responsabilidad a la marquesa.