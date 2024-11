'Belenazo' en Antena 3: Cómo 'El Hormiguero' ha conseguido una de sus mejores entrevistas con Belén Esteban

Y llego el momento histórico. La víspera del Día de Todos los Santos ha sido la fecha en la que Belén Esteban se sentaba como invitada de El Hormiguero por primera vez. Como sucedió con las visitas de Isabel Pantoja o Isabel Preysler, el desembarco de la Patrona era tremendamente simbólico: dado que la empresaria culinaria no pisaba la cadena de San Sebastián de los Reyes tras 20 años.

En un momento de renovada popularidad por su colaboración en Ni que fuéramos Shhh, así como por su presencia en formatos de RTVE, dado que ha sido invitado a Late Xou y a La Revuelta, Belén Esteban rompía con un tabú: la presencia de un personaje mediático de Mediaset en Atresmedia. A pesar de la máxima expectación por su visita al programa que conduce Pablo Motos, no ha sido sencillo este encuentro.

La visita de Belén Esteban estaba prevista para este pasado miércoles 30 de octubre. Sin embargo, la tragedia de la catástrofe provocada por la DANA en el Levante, especialmente en la Comunidad Valenciana como epicentro, provocó que el formato de 7 y acción no se emitiese y hubiera una ampliación de Antena 3 Noticias para cubrir la actualidad, como hicieron el resto de cadenas de televisión.

Quedaba la duda de qué sucedería con este momento histórico. Finalmente, se optó por reubicar la visita de Belén Esteban a este jueves 31, dejando en fecha sine die la aparición de Óscar Casas y Gervasio Deferr para promocionar El gran salto. El destino provocaba que la de Paracuellos fuese la invitada que cerrase la semana, lo que hacía todavía más simbólica su presencia.

Dada la excepcionalidad del programa, en el que se optó por cambiar el tradicional baile inicial de Motos con los colaboradores con un sentido discurso del presentador en señal de apoyo a las víctimas de la DANA, se producía ese momento histórico. Belén Esteban entraba en el plató. La otrora ‘Princesa del Pueblo’ regresaba a la cadena que la impulsó como rostro televisivo 24 años atrás, cuando fue colaboradora de Como la vida en 2000.

Pablo Motos y Belén Esteban en 'El Hormiguero'.

Entre lo simbólico y lo histórico, quedaba la duda de cómo la empresaria se desenvolvería como invitada. El cambio de día tenía una parte de hándicap para la de Paracuellos, dado que las entrevistas de los jueves tienden a ser más cortas para dejar espacio a la tertulia posterior con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Pero Belén no sólo no decepcionó, sino que ha dado uno de los mejores ‘Belenazos’ que se recuerdan. La empresaria es un ‘animal televisivo’. Con lo cual, era previsible que ofreciera una buena entrevista. Sin embargo, el equipo liderado por Pablo Motos ha sido de lo más inteligente rompiendo otro tabú: hablar directamente de la competencia. En lugar de utilizar eufemismos (el trillado ‘otra cadena’) se pronunció directamente Telecinco, Mediaset y Sálvame.

Quizás, era imposible no plegarse a lo evidente: los 19 años que estuvo Belén Esteban como rostro de la cadena rival y los 14 años que Telecinco lideraba las tardes con Sálvame. De ahí, que las referencias fuesen directas y rápidas. Es más, esto sirvió para romper el hielo nada más empezar, con la Patrona ‘sirviendo’ al lanzar una primera pulla que el presentador supo captar.

Motos le preguntó si estaba nerviosa y la empresaria lanzó su primer dardo: “Estoy nerviosita. Aunque, después de 19 años, ya era hora de que me invites, ¿no?” El conductor fue rápido: “Si no recuerdo mal, estabas en otra cadena que no se lleva súper bien con esta”.

La de Paracuellos mostró su dominio televisivo respondiéndole. “Perdona. En otra cadena estaba Paz Padilla y la trajiste, cariño”, replicó la de Paracuellos, provocando aplausos y comentarios de Trancas y Barrancas: “hay beef”. Pero Motos le dio la razón y la colaboradora enviaba “un beso para Paz”.

Pablo Motos, Trancas y Barrancas y Belén Esteban en 'El Hormiguero'.

Y la entrevista entró de lleno, con promoción a Ni que fuéramos Shhh. Aunque dicha promo ya se había hecho en TVE, ha sorprendido cómo Atresmedia daba espacio a un formato que pertenece a una cadena ajena. Sin embargo, sirvió para entrar de lleno en hablar del elefante en la habitación: Sálvame.

Era imposible ignorar los 14 años de emisión de Sálvame. De ahí, que no hubiera más remedio que hablar directamente de la cadena rival. “Hablemos de Telecinco en Antena 3, ¡qué da mucho morbo!”, expresaba Motos en directo. Y eso fue lo que sucedió, con Belén Esteban recordando el momento de la cancelación de Sálvame, de cómo se enteraron por la prensa.

“El que quiere, se recupera” @BelenEstebanM habla de uno de los momentos más duros de su vida #BelénEstebanEH pic.twitter.com/l317JViOrF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2024

“Yo digo una cosa. Yo he sido muy feliz en Telecinco, lo único que tengo que reprochar es que la manera de echarnos no fue la correcta. Creo que un programa que está 14 años, de lunes a viernes y que hacíamos todo lo que nos pedían, nos enterásemos por la prensa. Fue duro”, expresaba.

Pero si algo ha demostrado Belén Esteban en estos 25 años de televisión es que es polivalente. La empresaria no sólo habló de la cancelación de Sálvame o de su relación con María Patiño, Víctor Sandoval, Kiko Hernández o Chelo García-Cortés o de cómo veía a Telecinco, lanzando un dardo De viernes (“querían una televisión blanca, menos los viernes que es una tele de 'mato a mi madre'”).

Belén Esteban es mucho más y se abrió en canal al recordar los duros momentos que vivió cuando tuvo que luchar contra la drogadicción. “Yo una vez me equivoqué hacia mi persona. Caí en lo peor que se puede caer, creo que todo el mundo sabe por dónde voy”, expresó la de Paracuellos, quien no dudó tampoco en hablar de salud mental. “Cuando me siento muy mal, voy al psicólogo”, reconoció. También dejó momentos para el humor, como cuando reveló que Ikea utilizaba sus míticas frases como "Hasta luego, Maricarmen" o "Makoke a la calle".

La empresaria profundizó en este tema de una manera inédita, convirtiendo su visita a El Hormiguero en un auténtico ‘Belenazo’, aquellos con los que arrasaba en audiencia en la cadena rival. La de Paracuellos lo dio todo, mostrando química con Motos, quien se entregó completamente a la entrevista. La colaboradora mostró que su espontaneidad y naturalidad siguen siendo esos factores que crean conexión con el público.

El ’Belenazo’ tuvo su broche de oro, con la empresaria mostrando su lado más solitario y comprometido socialmente. La Patrona dio un discurso en apoyo a las víctimas de la DANA. “No voy a criticar ni a un partido ni a otro, solamente quiero decir una cosa. Poneos de acuerdo las administraciones. Dejad de echaros la culpa unos a otros, no es el momento”, expresó, provocando el aplauso unánime.