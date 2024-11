Iker Jiménez, sobre su mensaje del parking del Bonaire: "Fue un tuit personal, ni de Mediaset, ni de 'Horizonte"

Además de disculparse por la polémica de Rubén Gisbert, Iker Jiménez debía saldar otra deuda pendiente con el espectador de Horizonte. Hace unos días, cuando aún no se conocían informaciones oficiales, el presentador cometió "el error" de publicar el siguiente tuit: "En el parking del Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos".

La UME acabó confirmando que no había fallecidos en el aparcamiento de este centro comercial de Aldaia. "Nunca me he alegrado más de que mis fuentes fallen o de fallar yo", comenzó diciendo Jiménez, añadiendo: "Revisen la grabación. Que no les digan, por favor, que este equipo dijo que había 700 muertos. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking".

"Rubén Gisbert dijo: 'Asumo toda la responsabilidad. Han sacado tres cuerpos del otro centro comercial y me informan de que en el Bonaire debe haber cuerpos", recordó el presentador de Cuatro. Después, Iker hablaba de sus "fuentes", cuya identidad no revelaba, pero aseguraba que no se trataba de "Perico de los Palotes": "Eran tres fuentes que acertaron con los guardias civiles muertos en Paiporta".

El verdadero "error", a juicio de Jiménez, fue su propia "indignación": "Yo estaba demasiado indignado y un periodista no puede estarlo. Me había convertido en parte de esto. ¿Qué pasa? Que pierdes la objetividad. Yo lanzo un tuit personal cuando dos fuentes me dicen lo mismo. No lo lanza Mediaset, ni Horizonte".

"Es un tuit en el que yo digo que va a haber muchos cuerpos. Error. Pero es un tuit desde mi casa, encorajinado. Hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Lo creo realmente, pero, por fortuna, en este parking hubo tiempo suficiente por la extensión. ¿Ustedes se creen que yo quiero un muerto? Si piensan eso, el problema lo tienen ustedes, no yo", clamó el comunicador.

Por último, el conductor de Horizonte dejaba claro lo siguiente: "Nadie en esta casa me ha dicho que diga nada. Me han dado libertad absoluta, por eso quizá esté en esta casa. A pesar de las polémicas, merecidas, claro. Porque lo de Rubén Gisbert es feo y yo fallo en un tuit".