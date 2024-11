La respuesta del presentador de 'Conspiranoicos' a las amenazas de Rubén Gisbert: "Hay que guardarlo. A veces, borra cosas"

Noche caldeada la que se ha vivido este pasado jueves 7 de noviembre. Aunque el primer time era dominio de Telecinco con una nueva gala de expulsión de Gran Hermano, obtuvo un 16,2% de share y 1.028.000 espectadores; había un enfrentamiento cara a cara entre las segundas cadenas de Mediaset y Atresmedia. En laSexta, Conspiranoicos emitía un especial en el que desmontaba los bulos de Rubén Gisbert alrededor de la DANA.

El colaborador de Horizonte fue pillado mientras se enfangaba de barro antes de una cobertura para darle mayor dramatismo a la tragedia de la DANA, que ha dejado más de 210 muertos. Con críticas desde todos los sectores, tanto laSexta como la propia Cuatro abordaban la polémica. Iker Jiménez entonaba el mea culpa y pedía perdón a los espectadores por lo sucedido.

Sin embargo, eso no impidió que el YouTuber reaccionara a cómo laSexta desmontaba sus bulos. El creador de contenido compartió un mensaje en su cuenta en X a raíz de la emisión de Conspiranoicos. El colaborador amenazaba con consecuencias al equipo del formato del segundo canal de Atresmedia.

“Me voy a encargar personalmente de que el concubinato de laSexta pague por la manipulación, las mentiras y las tergiversaciones de esta noche. No por mí, sino por el dolor que están causando a mi familia por amarrarse al poder y apuntalar sus mentiras sobre la tragedia de la DANA. Ahora, viendo su mala fe, tienen motivos para temerme. Guarden este tuit, repito, personalmente”, escribía.

El presentador de Conspiranoicos, Jokin Castellón, no dudó en reaccionar en directo al post de Gisbert en X. “Claro que hay que guardarlo, porque, a veces, borra cosas”, reaccionaba el conductor, provocando alguna risa en plató. “Conviene bien que se guarde todo. Desde el ‘concubinato’, lo hacemos. Además, lo ha acompañado luego con otro vídeo de aquella noche”, señalaba el periodista.

Jokin Castellón en 'Conspiranoicos'.

Castellón revelaba que Gisbert había entrado “en una residencia de mayores en la que subió cinco escaleras y jadeó, en la que grabó todo como si fuera un videojuego y filmó a dos ancianos. El Ayuntamiento de la ciudad está pensando en denunciarle por haberse colado en un sitio privado”. “Cuando ha subido para que veamos el bruto, ha grabado a las trabajadoras. Sumemos ilegalidades”, revelaba el presentador antes de mostrar el vídeo.

Paralelamente, Iker Jiménez pedía disculpas por lo sucedido en su programa. El presentador se refería a Gisbert como “colaborador ajeno”. “Me tuvieron que agarrar, yo quería matar a Rubén Gisbert. No es colaborador, ni miembro de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo y eso no se lo quita nadie. Además, sé que no hay ninguna maldad”, aseguraba en Horizonte.

Jiménez afirmó ser consciente del "caos y el desconcierto" que generó "un vídeo bastante impropio en esta situación": "Yo soy el responsable hasta de la última persona que hay aquí. Claro que pueden pasar cosas, pero yo no voy a ser cobarde. Nunca lo he sido, no voy a escudarme. Asumo lo que pasó. Lo sabe esta cadena y lo saben ustedes ahora", añadía, señalando que Gisbert “es abogado” y no de su “equipo”. “Hemos conectado con él varias veces o ha estado aquí hablando de diversos temas”, argumentaba.