Karla Sofía Gascón, sin filtros en 'El Hormiguero' sobre el odio hacia las personas trans: "¡Estoy hasta el culo de todos!"

Karla Sofía Gascón fue la encargada de cerrar la semana en El Hormiguero. El nombre de la actriz suena con fuerza para ser nominada a los Oscar tras ser aclamada por la película Emilia Pérez. Además, la madrileña es una férrea activista por los derechos de las personas trans y así lo dejó claro en el programa de Antena 3.

"Cuando recibiste el premio a Mejor Actriz [en el Festival de Cannes] se lo dedicaste a toda la gente trans que está sufriendo. Y dijiste la palabra 'trans", señaló Pablo Motos, pues, minutos antes, la invitada había mostrado su supuesto rechazo por este término. "Te lo digo porque antes has dicho que no lo dijera", remarcó el presentador.

No obstante, Gascón procedió explicarlo: "¡Y dale! Que no te he dicho que no la dijeses, que la puedes decir para alabar los logros de una minoría. Lo que no se puede utilizar es como reclamo, para que la gente lea la noticia. Como si fuéramos un bicho raro".

"Yo no he visto a ninguna actriz que le digan: 'La actriz gorda que ha ganado un premio'. O 'el premio que ha ganado una actriz negra", ejemplificaba Karla Sofía. "Ahora te estoy entendiendo", aceptaba el comunicador de Requena, pero ella insistía: "Cuando se utiliza esa palabra para generar morbo, pues no me gusta, pero si lo haces para ensalzar logros de una minoría me parece maravilloso".

"Para entender...", atinó a decir Motos, aunque una tajante Gascón le cortó: "¡Si es que no nos tenemos que entender! ¿A ti qué coño te importa lo que yo sea? Veo a la gente que está muy mal de la pelota, muy confundida". Es más, afirmó que "hay una parte de la sociedad que está todo el rato intentando joder a los demás".

Pablo Motos entrevista a Karla Sofía Gascón en 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

"Hay una parte de la sociedad que está todo el rato intentando joder a los demás por su orientación sexual, por su identidad sexual, por su color de piel, por ser mujer o por lo que sea. ¡Estoy hasta el culo de todos! Hay que recalcarlo, porque las personas trans están en la sociedad discriminadas o relegadas a una profesión que no quieren hacer. Están trabajando y haciendo su vida, nadie las tiene que relegar a las esquinas", sentenció Karla Sofía, recibiendo un sonoro aplauso del público del formato de 7yAcción.

Este jueves, 7 de noviembre, El Hormiguero lideró su franja con un 14,9% de cuota de pantalla y 1.989.000 espectadores, con picos que superaron el 20% de 'share', según apunta la consultora Dos30'. Además, promedia un 15,3% en sus cuatro entregas de la semana, frente al 14,3% de La Revuelta.