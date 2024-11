Carmen Machi desvela la fecha de grabación de la película de ‘Aída’ en 'El Hormiguero': “Es una idea nuestra”

La actriz Carmen Machi ha regresado a El Hormiguero este martes para promocionar su nuevo trabajo: la serie Celeste, de Movistar+, y que se estrena el próximo 14 de noviembre. En ella encarna a una inspectora de Hacienda, una profesión que pocas veces ha tenido un papel protagonista en la ficción española. “Yo represento a España”, decía con humor, ganándose los aplausos del público.

Su personaje, Sara Sálamo, sigue los pasos de una afamada cantante, Celeste, quien no paga impuestos en España, pero se sospecha que vive más de la mitad de los días del año en el país. “Celeste es el título de la serie, pero es como Moby Dick, en el que no sale la ballena. Celeste es la cantante internacional, y alguien de Hacienda está llegando a creer que esta persona vive en España pero no tributa en España. Y llega a la conclusión de que debería estar tributando”, relataba. Su personaje, Sara, se iba a jubilar, “pero creen que es lo mejor en lo suyo. Y lleva esta labor detectivesca”.

Tras mirar a cámara fijamente y decir el clásico “Hacienda somos todos”, Machi destacó cómo la carrera hasta llegar a la función de inspector es muy dura. “Hay que currar mucho y estudiar mucho para conseguirlo”, valoraba. “Están robando al país es su mantra”, añadía sobre el oficio.

Sobre su personaje, Carmen Machi reconoció que la inspectora “me cae bien, al principio no”. Eso no quita para que use su carnet de inspectora para, por ejemplo, conseguir mesa en un restaurante en el que le dicen que no queda nada libre. “Ella es consciente de su arma. No es jugar sucio, ni explotar nada”, reflexionaba.

Así, su Sara “flipa cuando ve una inspección de Hacienda. A través de las facturas conoce sus vidas. A la gente le pasa unas cosas increíbles, lo que viajan, lo que viven, lo que salen, lo que entran. Y comprar, y viajar. A ella no le pasa nada, le pasa la vida de los demás”, sintetizaba.

En un momento dado, Pablo Motos puso sobre la mesa lo que todo el mundo pensaba. Y es que la cantante que investiga por fraude es latina, de voz aguda, y tiene canciones en las que se mete con su ex: una colección de características que hace que recuerde a Shakira. “Es una coincidencia aunque te cueste creerlo. Es una coincidencia muy grande”, aseguró. “No tiene nada que ver, no no no”, añadió.

Pablo Motos también le preguntó a Carmen Machi por un proyecto recientemente anunciado: la vuelta de Aída, en forma de película. “Vamos a grabar en febrero”, reconocía con ilusión la actriz. “Paco León está escribiendo el guion con un equipo de guionistas. Es una idea realmente nuestra”, valoraba. Así, destacó como “todos los personajes pertenecen a la gente que la crea Mediaset y Mediapro y se lo propusimos a ellos”. Desde la productora la contactaron pensando que ella se negaría, y entonces respondió: “Si soy yo la que quiero”.

En el resto del programa, Carmen Machi habló con Pablo Motos de tema como el echar la siesta, sus bebidas espirituosas favoritas, y acabó jugando a identificar impostores por parejas.