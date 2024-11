Carmen Machi es una inspectora de Hacienda en la serie inspirada en el caso Shakira: "Es 'Zodiac' con IRPF"

Es thriller, es comedia y es una de las series más esperadas del año. El 14 de noviembre se estrena Celeste, la nueva serie creada por el guionista Diego San José (Vota Juan), y protagonizada por Carmen Machi, que está inspirada extraoficialmente en el caso de supuesta evasión de impuestos de Shakira ante la Agencia Tributaria Española.

Según reza la sinopsis oficial, Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella.

La verdadera protagonista de Celeste es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse.

O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

Para Carmen Machi, meterse en la piel de un ser gris y mohíno como Sara Santano “ha sido un regalo inmenso". "Cuando Diego me llamó para decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo. Ha creado un personaje repleto de silencios y con mucho tomate, al que además rodea un casting fantástico".

Fotograma de 'Celeste' con Carmen Machi y Manolo Solo.

"Cuando Diego me contó de qué iba la historia me partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia", continúa la actriz. "Los guiones son realmente buenos".

Para Diego San José, "Celeste' nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial. Porque 'Celeste' trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria. Es como 'Zodiac' pero con el IRPF".

El guionista también señala: "Ha sido fundamental contar como aliado con Movistar Plus+, quienes entraron en el proyecto desde que les presentamos la idea de la serie".

Delante y detrás de cámaras

'Celeste' | Tráiler

La cantante, compositora y actriz mexicana Andrea Bayardo, protagonista de musicales como El Rey León y Malinche, fue la elegida para dar vida al fenómeno mundial musical que se convertirá en la misión de Sara Santano, el personaje de Machi.

Completan el reparto Manolo Solo (Cerrar los ojos), Antonio Durán "Morris" (La Piedad), Aixa Villagrán (La Mesías) y Clara Sanz (Cardo).

Diego San José es el creador de la trilogía Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan, ganadoras del premio Feroz a mejor comedia de televisión de los años 2021 y 2022. En cine ha escrito junto a Borja Cobeaga los guiones de películas como Pagafantas, No controles, 8 apellidos vascos, Fe de etarras o Superlópez, por la que fueron nominados al Goya a mejor guion adaptado.

Al frente de la dirección de los seis episodios que componen Celeste estará la cineasta Elena Trapé. Galardonada con tres Biznagas en el Festival de Málaga (Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion) por Las Distancias, que también fue premiada como Mejor Película en los Gaudí, volvió a ganarse el reconocimiento de público y crítica en el certamen malagueño del pasado año con su tercer largometraje Els Encantats, alzándose de nuevo con la Biznaga de Plata al Mejor Guion.