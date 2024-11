Arturo Pérez-Reverte, sin filtros en ‘El Hormiguero’: “Una crisis como esta en manos de políticos es suicida”

“Me duele un poco la cabeza, suele ser mi punto flaco”. Con esta sentencia arrancaba la entrevista que el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte ha concedido en directo a Pablo Motos en El Hormiguero durante la noche de este lunes. En esta ocasión, Reverte acudía a promocionar su nueva novela, La isla de la mujer dormida, aunque la charla comenzó con la actualidad del país y los efectos de la DANA.

En ese sentido, Arturo aseguró que está viviendo estos momentos “como todo el mundo”, con sentimientos como “estupor, indignación, tristeza y desolación”. Pero también con “admiración”, por cómo está reaccionando la gente ofreciendo ayuda. “En España se reacciona muy bien ante las crisis, y hace que te sientas bien. Es un consuelo dentro de la tragedia”, afirmaba el invitado.

A continuación, Reverte comenzó a cargar contra la gestión política. “Han estado jugando al ajedrez con vidas humanas. Ha habido una incompetencia criminal de la Generalitat y una incompentencia criminal del Gobierno Español, y entre esas dos incompetencias ver cómo la gente puede sobreponerse hace que uno se sienta bien”, insistía. Para él, en España tenemos muchos defectos y virtudes, y una de esas virtudes es que la gente “se manifiesta generosa y solidaria” en situaciones como la actual.

Para Pérez-Reverte, en el Ejército “hay 20.000 soldados que podían haber sido prevenidos antes o durante, y llegan con cuentagotas. Si están allí podrían ayudar a que hubiera seguridad y no hubiera saqueos”. Valoró que en otros países el Ejército puede patrullar con sus armas de fuego “y no pasa nada”, pero que “en España es imposible, por supuesto”.

Durante la crisis se ha hecho viral un vídeo de una participación previa de Reverte en El Hormiguero, y esto sirvió como percha para comentar la situación de los jóvenes en España, a los que se ha criado en “una Disneylandia continua”, en la que se ven “tiburones y lobos” como buenos, pero luego “se encuentran con la realidad”, como el paro o el problema de la vivienda. “No los hemos preparado para la realidad pura y dura cuando esta golpea”, afirmaba. Sin embargo, también cree que, sin necesidad de que los preparen, demuestran tener dentro una gran solidaridad. “Han encontrado la fuerza moral, la energía, la valentía”, decía, en referencia a cómo han ayudado tras la DANA.

Pablo Motos deslizaba entonces que España “se supone que es un país del primer mundo”, pero cuando hay un problema se gestiona “tan mal”. “Somos todos peones de ese negocio, todo se convierte en herramienta política y junto a la criminal incompetencia de Mazón se une la del Gobierno. A ver si consigo que el otro meta la pata”, sintetizaba. Y añadía: “Una crisis como esta no puede estar en manos de políticos en España, es suicida”. Por eso propuso la creación de “un ministerio de desastres” que esté formado únicamente por especialistas, como arquitectos e ingeniores.

Para el invitado de hoy, también es llamativo como “lo que quiere un español enfadado es buscar culpables. Y ya hemos visto lo que pasa cuando buscan culpables, es muy peligroso”. “Si no se llevan a Sánchez del pueblo, lo matan, lo linchan allí. El rey no se agachó y me gustó y va todo el rato erguido, honrado dentro de las circunstancias, templado, valiente, haciendo su trabajo. Y unos políticos miserables pagando las consecuencias de su miserable manera de entender”. Por eso, confirmó que, según su criterio, Mazón debería dimitir, aunque Pedro Sánchez “no dimite ni aunque le...”.