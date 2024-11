Críticas a la extronista Ruth Basauri (‘MyHyV’) por pegar las orejas por las noches a su a su hijo pequeño

Ruth Basauri se hizo conocida en el año 2015. La vasca fue una tronista del desaparecido formato Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco, y allí conoció al ahora colaborador televisivo Iván González, de quien fue pareja durante un tiempo.

El paso de ambos por el programa fue sonado; tuvieron idas y venidas, con ambos pasando por el trono del programa. Y la cosa fue a más cuando siendo Iván tronista, ella desveló que se habían saltado las normas del programa, y habían tenido una relación fuera de las cámaras.

Tras tener otras relaciones posteriormente, Ruth fue madre junto a Javy López, y juntos tuvieron un bebé, Dylan. Que vino al mundo en mayo de 2023. Un niño al que ha mostrado en sus redes sociales, y en concreto, algunos contenidos relacionados con el pequeño han generado un aluvión de críticas a Ruth en su papel como madre.

“El otro día fui a hacer unas fotos a Dylan y en las fotos me dio la sensación de que tiene las orejitas muy hacia fuera”, ha explicado Basauri. Por ello, ha comenzado a utilizar una suerte de pegatinas que le coloca por las noches para que las orejas estén más pegadas. Para ella ha sido una gran solución, y no ha dudado en compartirlo con otras personas.

Un tratamiento estético que no ha sido recibido muy bien por todo el mundo. Tanto es así que ha recibido muchas críticas por cómo corrige algo estético en su hijo. Los mensajes han sido suficientes como para que la propia Ruth denuncie en redes sociales el odio que ha sufrido.

“Estoy sencillamente flipando. He subido el vídeo de las pegatinas de las orejas que es real, que se las he puesto a Dylan durante un montón de tiempo, desde que es bebé”, comenzó diciendo. “Hay madres que me llevan preguntando un montón de tiempo y se lo he contestado por privado. Lo comparto y lo único que decís es que deja mucho que desear el vídeo porque mi niño por tener las orejitas más pronunciadas hacia fuera le pongo correctores”, continuaba. Y antes de terminar su relato, lanzaba una pregunta: “¿En serio? Igual los que no estáis bien de coco sois vosotros”.

Estas críticas le llegan a Ruth después de reconocer de manera pública el fin de su relación con el padre de Dylan. Esto ha provocado que tenga que ir a terapia, y considera que situaciones como recibir críticas no le ayudan. Por ello ha llamado “hipócritas” a quienes la cuestionan, llegando a plantearse dejar de compartir contenidos de su día a día de manera natural.