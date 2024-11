De 'Lingo' a '3x4': los concursos que TVE debería recuperar tras el éxito de 'Cifras y Letras' en su vuelta a la televisión

Nadie en RTVE podría imaginarse el gran éxito que supondría recuperar un viejo formato 28 años después de su última emisión. El pasado 15 de enero, La 2 volvía a emitir el que ha sido uno de los concursos más importantes de su historia, Cifras y Letras. Y la audiencia, como ocurrió con el regreso del Grand Prix, demostró que permanecía ahí, esperándolo.

El juego de operaciones matemáticas y sopas de letras, que esta semana entregará "el mayor bote de su historia", es uno de los más icónicos ya no solo en España. También de los más exportados del mundo, tras su estreno en Francia a principios de los noventa bajo el título Des Chiffres et Des Lettres.

En nuestro país, entre 1991 y 1996, alcanzó una gran popularidad como programa de sobremesa de la mano de Elisenda Roca, antes de que Saber y ganar colonizara dicha franja. Tras un leve declive en audiencias y con el auge de las televisiones privadas, la cadena pública decidió echar el cierre y apostar por el concurso de Jordi Hurtado.

Aunque en su vuelta ha cambiado la sobremesa por el 'access prime time', los espectadores están respondiendo con cuotas que, en ocasiones, llegan a doblar la media de la cadena en la que se emite.

Tras cerrar el mes de octubre con una cuota del 4,2% de share y más de medio millón de fieles -507.000 espectadores-, Cifras y letras ha ganado, en apenas treinta días, más de cincuenta mil nuevos seguidores.

Elena Herraiz, Aitor Albizua y David Calle en 'Cifras y Letras'. RTVE

Su estreno en enero de este año ya fue todo un hito, un 3% de cuota. Su evolución no ha podido ser más positiva. No solo no ha bajado de esos tres puntos de 'share' de audiencia media, sino que cada mes se posiciona por encima de los datos de La 2. Por supuesto, exceptuando el lógico descenso de audiencia que se produce en los meses de verano.

Producido por Atomis Media-Prime Time Media AIE, Cifras y letras ha ganado incluso el Premio Iris de la Prensa Especializada. En su actual periplo, ya supera los registros que conseguían sus predecesores en parrilla: Las recetas de Julie, Grandes diseños o Grandes diseños: La casa del año, entre otros.

Ante tan buena acogida, ¿debería RTVE, bien para La 1 o para La 2, recuperar otros concursos emblemáticos de su historia?

'Lingo'

Entre 1993 y 1996, La 2 de TVE emitió las seis temporadas de este concurso presentado por el cantante Ramoncín cada día. En él, parejas de concursantes intentaban adivinar palabras de cinco letras en un máximo de cinco intentos, comenzando con la letra inicial.

'Lingo' RTVE

Al proponer una palabra, se les señalaba si alguna letra coincidía: en rosa si estaba en la posición correcta y en amarillo si estaba en otra posición. Si acertaban, sacaban bolas de una urna para marcar números en un cartón digital de 5x5. Al completar una línea en cualquier dirección, lograban un 'lingo'.

'El tiempo es oro'

Conducido por el recordado Constantino Romero, El tiempo es oro fue un concurso de la cadena pública que estuvo en emisión entre 1987 y 1992. Fue galardonado con dos TP de Oro al Mejor Concurso del año. El programa comenzó en TVE-2 en horario nocturno los martes y luego pasó a emitirse en TVE-1 los domingos por la noche, donde se mantuvo hasta su final.

'El tiempo es oro' RTVE

En este concurso, el participante debía responder a varias rondas de preguntas de cultura general. Si las superaba, se le hacía una pregunta sobre un tema específico que él mismo elegía. En la ronda final, con ayuda de dos amigos y material enciclopédico, debía responder una última pregunta dentro de un tiempo límite.

'3x4'

Dirigido por Josep María Vidal y Sergi Schaaff, estuvo en antena desde 1986 hasta 1990. Contó con varios presentadores pero, sin duda, las más recordadas son las etapas capitaneadas por Julia Otero y por Isabel Gemio.

Isabel Gemio y Julia Otero en '3x4' RTVE

En cada entrega, los participantes debían responder a preguntas de cultura general y superar pruebas de habilidad y destreza en diferentes rondas para acumular puntos y avanzar. Con un formato dinámico y entretenido, el concurso también tenía secciones de humor y música, lo que lo convirtió en un éxito en su época y ayudó a consolidar a Isabel Gemio como una figura conocida en la pantalla nacional.

'Lápiz y papel'

Corría el año 1981 cuando TVE apostaba por estrenar un concurso sin demasiadas pretensiones que, sin embargo, se volvió de los más populares entre los televidentes. Presentado por José Carabias y Ángel Quesada, ocho concursantes debían enfrentarse a una serie de pruebas consecutivas, siendo eliminados uno a uno hasta que se determinase al ganador del concurso. Estas pruebas abarcaban desde desafíos físicos y de habilidad hasta pruebas de conocimientos del idioma.