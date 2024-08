Iván González, sobre la ruptura de Aitana y Sebastían Yatra: “La que está mal se va a la casa del pueblo”

El amor entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra se ha roto. Los que fuesen coaches de La Voz Kids en Antena 3 han dado por finalizada su relación, tres meses después de haber dado una segunda oportunidad a la relación. Algo que ha sido muy comentado en los programas de televisión, especialmente, en Espejo Público, pues Pilar Vidal no confirmó en el programa, y sí por escrito, que ambos habían dado por finalizado su idilio. Algo que le acabó costando un tirón de orejas que provocaron rumores de despido.

Para superar esta separación, Aitana Ocaña ha viajado hasta Ibiza junto dos amigas, y allí ha alquilado una villa de la que Omar Suárez ha dado todos los detalles en TardeAR este miércoles. “Son 200 metros lo que es la casa, pero 5000 de parcela, y tiene servicios adicionales que se pueden contratar, como la comida y bebida, chef privado que te cocina, desplazamientos privados y también entrenador personal y fisio”, enumeraba el periodista.

“Yo siento pena de Aitana, imagínate superar una ruptura en una villa de lujo... Estoy hablando con ironía, lógicamente”, aseguraba Iván González. Sin embargo, algunos de sus compañeros sí que pensaron que un lugar tan grande igual no es la mejor opción para vencer la soledad.

“Las cosas materiales muchas veces no pueden suplir lo que es el amor, ¿eh? La tristeza que tiene por dentro yo creo que no se la va a solucionar”, reflexionaba por su parte Manuel Benítez El Cordobés. En ese sentido, le preguntaron al torero que cómo él se reponía de los males de amores, y respondió que “sufriendo, como hay que superarlo, sufriendo por amor”.

Carolina Ferre recordaba que “con Sebastián Yatra ya había roto”, y en el plató opinaban que “todavía pueden volver”. Omar Suárez explicó entonces que está en una villa en la que la noche cuesta 2.5000 euros, y que habría contratado, al menos, cinco días “para disfrutar con las amigas y olvidarse de Yatra”. “Es muy joven para esos gastos”, deslizaba Ferre.

“No estará tan mal”

“A mí no me parece tan cara, para ser en Ibiza la veo muy barata. Que tú digas: yo no me gastaría eso, vale, pero los precios de Ibiza son más caros”, aseguraba Iván González, después de que se debatiese si era demasiado dinero o no el que estaba gastando.

Tras repasar un vídeo en el que se ve a Sebastián Yatra haciendo deporte, Iván González aseguró que “Aitana no estará tan mal porque la que está mal se va a la casa del pueblo, con la madre, con el padre”, en lugar de irse a una villa de lujo en una isla. “Eso ya no se lleva”, le reprochaban al colaborador. “Depende de la lectura que quieras hacer. Y la lectura de Yatra igual es que está buscando nuevas candidatas, haciendo deporte”, añadió Omar Suárez.