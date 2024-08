Iván González desvela en ‘TardeAR’ por qué sube tantas fotos sin ropa: “Lo hago gratis por vosotros”

El programa de TardeAR de este lunes arrancó subiendo la temperatura a los espectadores. El espacio que presenta Beatriz Archidona durante los meses de verano contaba con Iván González, Laura Sánchez, Colate Vallejo-Nágera y Cristina Cifuentes como colaboradores, y el primer tema que trataron fue la foto que Paco León había subido sin ropa a las redes sociales. Una imagen que muestra más de lo que el actor habría deseado si se modifica el brillo y contraste. “Yo creo que hoy es un día para desnudarse”, decía Beatriz para introducir el tema.

En un vídeo, el programa recogió el gusto de algunos famosos por hacerse o compartir fotos ligeras de ropa. Así, en el listado estaban Paco León, Miguel Ángel Silvestre, Rosalía, Anabel Pantoja, Nagore Robles o el propio colaborador de TardeAR Iván González.

“Se llama efecto llamada. Con este posado desnudo van a conseguir muchos más me gustas, más seguidores, y que se hable muchísimo más de ese posado”, valoraba en el reportaje la psicóloga Lara Ferreiro. Además, se incluyeron imágenes de Laura Sánchez y Colate haciendo yoga sin ropa.

Ya en el plató, Iván González tomó la palabra. “Yo quería hablar de la foto de Paco León, que al final no es que la ha subido así, ¿no? Que, al final, lo han subido con el brillo muy bajado, y que esto no es lo que se ve por la mañana en Instagram”, valoraba el concursante de realities como La Casa Fuerte.

Laura Sánchez habló de sus fotos en las que aparece desnuda en redes sociales. “Es parte de mi vida. Yo, mi vida, parte la pasó desnuda, otra parte de mi vida la pasó comiendo y también subo fotos de comida, y otras veces subida al tacón, es mi cuerpo”, aseguraba la modelo y actriz. Por su parte, Colate aseguró que en la foto que se había visto en el programa no iba desnudo, y que le podían subir el contraste si lo deseaban.

Iván González en 'TardeAR'.

"Soy una persona generosa"

Tras esto, le preguntaron a Iván por qué subía fotos sin ropa. “Lo mío, la única explicación, es que me gusta bañarme desnudo en el mar. Busco siempre una calita donde no hay nadie, me gusta pasar el tiempo y pegarme los baños desnudo, para que todo purifique”, comenzaba a exponer.

Justo después, cambió el tono, y con humor aseguró: “Luego, pues porque soy una persona muy generosa, hay gente que se hace cuentas en Onlyfans para lucrarse, y yo lo hago gratis, lo hago por todos vosotros”, lanzaba, ganándose un aplauso del plató.