Carmen Machi asusta a Pablo Motos al narrar en 'EH' una experiencia paranormal: “Me he hecho caca”

Con mucha efusividad, Pablo Motos y Carmen Machi se saludaban este martes en El Hormiguero. Tanto afecto se dieron que el presentador acabó con la ropa manchada de maquillaje. “Tú y yo nos abrazamos tan fuerte, son tantos años. Desde casi toda la vida”, decía la actriz invitada de esta noche al programa de Antena 3. Pablo Motos le daba la razón, y explicaba que cuando se encuentran “nos dan unos ataques de amor”.

La relación profesional entre ambos, efectivamente, viene de décadas atrás, y Carmen Machi quiso recordar a la audiencia de dónde viene ese cariño. “El primer monólogo del Club de la comedia que yo hice lo escribió Pablo Motos, ya ha llovido. Yo no tenía dientes de leche, pero por ahí”, bromeaba, queriendo dedicar esta anécdota a las nuevas generaciones de espectadores de El Hormiguero, programa que Machi ya había visitado esta misma temporada con anterioridad.

En esta ocasión, la artista presentaba Tratamos demasiado bien a las mujeres, un título que la semana anterior mostró en el Festival de Málaga y ambientado en la posguerra. “Toca muchos palos, hay muchos géneros metidos, y habla de muchas cosas. Tiene una alta carga de feminismo, que puede que en apariencia no se vea”, explica, detallando que interpreta a “una mujer coge las riendas de su vida y de las de los demás”.

Sobre su personaje, Machi siente que parece propio de una película de Quentin Tarantino, y que “ella va pensando que es la única que puede solucionar las cosas”. Asegura que en la cinta hay metáforas del mal, la muerte, de enfrentar dos bandos o de no escucharse, todo teñido de humor negro. “¿Cuánta gente matas?”, preguntaba Motos, algo que Carmen no quiso responder porque estaba haciendo spoilers.

Dejando la película a un lado, Pablo Motos quiso preguntarle a Carmen por sus experiencias paranormales. Y la actriz confirmó que sufrió un poltergeist cuando vivía en la calle Santa María en Madrid, en la zona de Huerta. “Me acostaba y notaba que me tocaba, me incomodaba muchísimo”. Como le sucedía a menudo, se iba a dormir con su compañero de piso, y éste le preguntó qué le sucedía. Al narrarle lo que notaba, su compañero le explicó que en su dormitorio “murieron tres prostitutas asesinadas”. “No sé si sería un prostíbulo”, detallaba sobre su antigua vivienda. “Lo mismo Iker Jiménez me llama para su programa”, bromeaba la actriz, en referencia a Cuarto Milenio.

Tras conocer esta muerte, Carmen notó otra vez, al anochecer, que le tocaban, y gritó: “Por favor, vale ya, basta, dejarme dormir. Y unas fotos se me cayeron de la pared, pero nunca más me molestaron”, seguía explicando. “Me acabo de hacer caca”, reconocía Pablo Motos, que admitía hasta estar sudando por la espalda al conocer la historia. “Fue un poltergeist muy fuerte”, reconocía la artista, que cree que “si hay muertes violentas, necesitan irse en paz, y fue una forma de entender que sabía su historia”. Pablo Motos le preguntó entonces si creía en el más allá, y ella daba “por hechísimo que existen los espíritus, yo me creo esas cosas”. Y hasta le aseguró que nota “presencias de gente que no está”.