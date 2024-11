Rauw Alejandro se pone en la piel de las víctimas de la DANA en ‘El Hormiguero’: “Ese proceso lo viví en Puerto Rico”

El cantante Rauw Alejandro fue el tercer invitado de El Hormiguero en esta semana de noviembre, tras las visitas de Arturo Pérez-Reverte y Carmen Machi. Y antes de empezar a hablar de su música, Pablo Motos preguntó al invitado por su aspecto y por su gusto en la moda. “Trato de improvisar un poco, tengo un desorden en el cuarto que no sé qué me voy a poner, pero siempre encuentro algo”, decía con humor en su bienvenida.

Esto sirvió al presentador para preguntarle por su presencia en la MET Gala. “Era primer MET Gala, y no tenía idea de cómo funcionaba eso”, reconocía la expareja de Rosalía. Al respecto, detalló que Nueva York se vuelve “tenga”, pero que vivió “una experiencia bonita, conocí gente ahí. Todo el mundo entra solo, como si fuera el primer día de escuela del cole”.

A pesar de ir solo, para él no fue un problema: “Empiezo a hablar por los codos, invento historias y empiezo hablar a todo el mundo. Callado no me voy a quedar”, reconocía. Y como allí la costumbre es hablar un rato con la persona que tienes a tu derecha, y luego con el de la izquierda, “la misma historia la decía aquí y luego allí”.

Antes de continuar, Pablo Motos invitó a Rauw Alejandro a que diese el mensaje que tenía preparado para Valencia, ciudad que ha quedado seriamente dañada tras la DANa. “Siento mucha empatía porque en Puerto Rico sufrimos huracanes todos los años. Sabemos lo que Valencia está pasando, y mando un mensaje con todo mi corazón, estamos aquí para apoyar también”.

Sobre cómo hay que recomponerse tras la tragedia, Rauw explicó que “el pueblo tiene que ayudar al pueblo, los vecinos, las amistades y va a llevar que todo esto pase y se arregle todo. Ese proceso lo viví en Puerto Rico, cuentan con nosotros al 100%”.

El próximo 8 de noviembre, Rauw Alejandro actuará en la gala de Los 40 principales, y Pablo Motos le invitó a que desvelase qué temas iba a interpretar. “Me gustan los secretos”, admitía el invitado, que también contaba cómo “a nivel visual es donde me gusta lucirme un poco más y dar un toque diferente a mi show”.

En un momento dado, el cantante puertorriqueño enseñó su nuevo disco, el primero que edita en vinilo. “Los discos de vinilo son diferentes a lo digital en lo visual. Pero esto es un unboxing como dicen por ahí”, decía mientras lo abría. El vinilo se lo iba a regalar a Pablo, pero para su sorpresa cogió un rotulador y empezó a tachar algunas cosas: “Como no han salido las colaboraciones lo tengo que borrar”, se justificó. El título, Cosa nuestra, juega con la idea de la mafia, pero para él son dos palabras que “nos da la forma de la cultura la familia tus raíces tu estilo de vida la gente que te rodea todo eso es cosa nuestra. Una frase que acaparaba muchos temas”.