Belén Esteban, a gritos contra el director del nuevo ‘Sálvame’ David Valldeperas: “¡El lunes se ha acabado!”

En su segunda temporada, Ni que fuéramos Shhh estrenó en su plató una zona de cocina. Un lugar en el que sus colaboradores han tenido que cocinar todo tipo de platos, desde principales a postres, según le ordenaba la dirección. Y algunos con más éxito que otros; así, por ejemplo, María Patiño se la revelado como un auténtico desastre entre fogones, y Belén Esteban, una pequeña maestra.

Tanto es así que la que fuese ganadora de Más que baile tiene nombre propio para su sección: Belén a cenar conmigo. Y en la entrega de este miércoles tuvo como misión hacer pollo rebozado al estilo americano, con su correspondiente salsa barbacoa. La excusa: que Trump había ganado las elecciones en Estados Unidos.

Como en tantas ocasiones, los compañeros fueron tensando a Belén con todo tipo de comentarios. Y llegado el final del programa, llegó el momento de probar el pollo. Víctor Sandoval, con mucha impaciencia, fue a por su pieza, y quiso probarla. El director David Valldeperas, sin embargo, le frenó: lo haría el primero, pero cuando él diese la entrada.

Así, el periodista y cantante tuvo que dar una nota a su compañera, y le dio un diez. Una calificación que no convenció a David Valldeperas: “Siempre le dais un diez, de verdad”. Esta queja provocó que Belén se enfadase mucho y alzase la voz: “Valldeperas, parece que te joroba que me salga bien”.

“El diez es la excelencia, ni que fuera el Kentucky Fried Chicken”, le reprochaba el director. Entonces Belén estalló, y gritando le dijo al director: “No voy a cocinar más. Te lo digo. El lunes se ha acabado. Estoy eslomada”. Y es que en muchas ocasiones ha recordado que ella tiene contrato para comentar noticias, y no para cocinar.

Luego le tocaría el turno a Kiko Matamoros, que no probó el pollo frito porque “no puede”, y entonces le tocó probar el pollo a Javier de Hoyos. “Me sabe a América”, exclamaba el periodista, que añadía que se sentía “en Estados Unidos”. Su nota fue un diez, y aclaró que, normalmente, le da nota más bajas.

María Patiño fue más dura en su crítica: “El color no es el del pollo frito, es bastante más oscuro”. Al probarlo, su veredicto fue que “está absolutamente crujiente, y es muy difícil. Y la salsa barbacoa creo que todos los días deberías hacerla”. “Está de diez”, insistió María, lo que provocó más quejas del director.

Aunque quedaba muy poco para acabar, la guerra de Belén contra David Valldeperas no cesó, y le volvió a recriminar con la voz en alto: “Vas a tener un problema conmigo. Sabes cómo me pongo, tío, no valoras”. “A mí me gusta la exigencia”, se limitó a justificarse el director, y añadió: “Belén, está claro que tu sección tiene larga vida, porque siempre te dan un diez”.