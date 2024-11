‘Ni que fuéramos Shhh’ hace una porra sobre qué día nacerá el hijo de Anabel Pantoja: Belén Esteban pone la fecha

Uno de los temas que han tratado este martes en Ni que fuéramos Shhh es el reality documental que Alejandra Rubio y Carlo Constanzia estarían grabando sobre la espera para que nazca el bebé que tendrán juntos como pareja. Un proyecto que se dio a conocer en septiembre, que corre a cargo de la productora Cuarzo (Supervivientes), y que, de momento, no tiene una plataforma o una cadena asignada para poder verse.

Como en otras ocasiones, Alejandra ha sido objeto de todo tipo de críticas por parte de los colaboradores, en especial, en su papel de influencer. “Alejandra Rubio no es ningún referente para la gente joven”, llegó a decir con dureza María Patiño, en pleno debate sobre a qué tipo de público podría interesar una producción sobre el embarazo de la hija de Terelu.

Y de una embarazada, pasaron a otra: Anabel Pantoja, a quien le queda menos de un mes para dar a luz a su primer hijo. Belén Esteban es muy amiga de Anabel, como ya ha demostrado en otras ocasiones, y la colaboradora dio algunas informaciones sobre el proceso. “Le queda nada. Tres semanas. Yo creo que se le va a adelantar”, vaticinaba. A continuación, la ganadora de Más que baile confesó que Anabel Pantoja le ha revelado la fecha de parto que le ha dado la comadrona, pero que no la iba a hacer pública. Y justo después, se atrevía a poner fecha al alumbramiento: “Yo creo que va a nacer el 16 de noviembre, que es el cumpleaños de Valldeperas”.

En ese momento, David Valldeperas, director del programa, recogió el guante. Y dirigiéndose a la antaño conocida como princesa del pueblo, hizo un ofrecimiento: “Belén, si nace el 16 de noviembre, que es una gran fecha, porque nací yo, y Pepe Navarro, yo me comprometo a abrirle una cartilla a la niña e ingresarle una cantidad de dinero cada mes hasta que cumpla 18”.

Los colaboradores se preguntaban extrañados la razón de ese gesto, que solo se cumpliría de acertar Belén la fecha del nacimiento. “Porque le tengo aprecio a Anabel”, se justificaba Valldeperas. María Patiño, curiosa, quiso saber que cuánto dinero le metería en la cuenta, y ahí, David echó balones fuera: “Eso ya pertenece a nuestra intimidad y al de la futura niña”.

Poco después, Belén contó que ella había pensado trasladarse a Canarias para estar cerca de Anabel en el parto, pero que, finalmente, no lo hará. El motivo: irá toda la familia de la sevillana, y cree que no es necesario. Así, cree que “a finales de enero, cuando la niña tenga dos mesecitos, y se vaya ya la madre, que estará tres meses, me voy un fin de semana a ver a mi niña”. Además, Belén aprovechó para frenar las críticas del peso de Anabel: “Ha engordado lo que tenía que engordar. Solo 12 kilos. Yo en 8 meses engordé 22. Que la dejen en paz”.