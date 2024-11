Belén Esteban frena en seco una propuesta del nuevo ‘Sálvame’: “No quiero salir en bragas en la tele”

A menudo, Ni que fuéramos Shhh disfraza a sus colaboradores, o hace que María Patiño y compañía cocinen platos para los que no están preparados. Este martes 5 de noviembre, sin embargo, desde dirección han decidido que Belén Esteban se retoque, en directo, uno de sus tatuajes. Algo de lo que ella misma se enteró, por sorpresa, a las tres de la tarde. El tatuador en cuestión se llamaba Iván, y le iba a retintar uno que tiene en su tobillo, que reza ‘Je t’aime’, te quiero o te amo en francés.

A pesar de que Belén remó a favor de obra, tenía cierto miedo. “¿Has cambiado la aguja?”, llegó a preguntarle al tatuador, algo que él negó en principio, en tono de broma, para tranquilizarla después diciendo que sí, que era nueva. “Valldeperas, si estuviera embarazada me harías parir en directo”, le gritó en un momento dado al director, David Valldeperas. “Me encantaría, Belén”, le respondía David, con humor.

María Patiño entonces tomó la palabra, y destacó que Belén Esteban quiere retocarse otro tatuaje, un toro, el cual está en una zona que no es visible. “Me lo va a tatuar. Pero escucha. No quiero salir en bragas en la tele”, frenaba Belén a la presentadora. Y añadía, dirigiéndose al tatuador: “Me voy a poner una braga de bikini y me lo vas a transformar”.

Para hacerse el tatuaje, Belén Esteban optó por no utilizar anestesia, ni siquiera una crema que adormeciera la zona. “Ya he pinchado y ni te has enterado”, le tranquilizaba el tatuador. Belén reconocía que sí se había enterado, pero que duele “muy poquito”. “Con lo que estás sangrando”, saltaba entonces Víctor Sandoval, para molestar a su amiga, algo que no sentó bien a Belén.

Hay que destacar que Belén Esteban tiene numerosos tatuajes en su cuerpo, y todos con un significado especial. Así, por ejemplo, durante el viaje a América para grabar Sálvese quien pueda se tatuó la palabra “patrona”, y también tiene escrito en su cuerpo “believe”, por la canción de Justin Bieber.

Del tatuaje del toro, en cuestión, Belén dio detalles durante su participación en Late Show con Marc Giró. “Llevo un toro, que más bien parece 'la vaca de Milka'”, le dijo al presentador, con mucho humor, y señalando la nalga derecha, donde lo tiene dibujado. “No me lo he retocado y por eso está blanco”, explicó entonces. “¿En el culo llevas un toro que ahora parece la vaca de Milka? Pues mejor”, le aplaudió entonces Giró, también con mucho humor.