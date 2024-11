María Patiño interrumpe ‘Ni que fuéramos Shhh’ para dar una última hora y que afecta a Íñigo Errejón

El próximo jueves, a partir de las 20:00 horas, el canal TEN emitirá un programa especial, que girará alrededor de la actriz de los años 70 Sandra Mozarowsky. Una artista que trabajó junto a Bárbara Rey, y que fue acreditada en numerosos títulos del género conocido como destape. Sandra falleció con solo 18 años, de una manera trágica: cayó desde la terraza de su casa, lo que fue identificado como un sucidio. Con el tiempo, Sandra fue relacionada con el rey emérito, y su muerte fue señalada como un encargo, pues estaba embarazada.

Esta producción, que corre a cargo de Fabricantes Studio, y que lleva por título La misteriosa muerte de Sandra Mozarowsky se ha promocionado hoy martes en Ni que fuéramos Shhh. Sobre ella, el periodista Chema Garrido ha charlado con María Patiño, y se ha visto un adelanto en el que aparece hablando Chelo García-Cortés.

Tras la conexión con Chema Garrido, María Patiño decidió interrumpir la escaleta para dar una serie de informaciones de última hora. Pero sabiendo que más tarde podrían reprocharle su actitud, pidió de antemano disculpas al director, David Valldeperas.

“Valldeperas, Vallde, no te enfades, pero mira, hay una última hora”, comenzó diciendo. Y justo después, aclaraba: “Cuando digo no te enfades no es porque sea un ogro mi director, sino porque hay una estructura de programa y después me dice: María, es que vas por libre. No”.

“Hay tres últimas horas de temas súperrelevantes a nivel nacional e internacional”, continuó diciendo María. Y así, enumeró todas las informaciones: “Comunicado de última hora de Buckingham que afecta a Camilla. Noticia de última hora de Errejón: el magistrado ha tomado una decisión y hay fecha”. En ese momento se notó que le decían algo por el pinganillo, y entonces admitía que era una información de la mañana, no de esta misma tarde, para finalizar conque le acababan de pasar “el diagnóstico exacto de Mario Vaquerizo” tras su brutal caída.

David Valldeperas aceptó que María informase de todo lo que había dicho, pero que lo hiciese tras la Quickie Ronda, en la que conectan con periodistas especializados en televisión. Y es más: le propuso a María que se diese paso a sí misma, y que apareciese en la pantalla, algo que ella aceptó encantada.

Finalmente, María Patiño informó que Camilla “sufre una infección de pecho, y que estará unos días de baja, pero que no es grave”. También explicó que Errejón será llamado a declarar el 12 noviembre para declarar por abuso sexual, y el próximo jueves ha sido citada la actriz Elisa Mouliaá para ratificar su denuncia. Para dar la última hora de Mario, Patiño dio paso a un vídeo en el que el cantante aparece ya dado de alta, y admitiendo que ha quedado con secuelas en la visión.