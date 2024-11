María Patiño se carga el nuevo ‘Sálvame’: habla más de la cuenta y desvela el “rollete” de Paula Vázquez

María Patiño se ha metido en un jardín de los grandes este miércoles en Ni que fuéramos Shhh. Hace unos días, Paula Vázquez contó en un pódcast que cuando presentaba La isla de los famoS.O.S. en Antena 3 tuvo un idilio con un concursante unos meses antes de la edición, y que en pleno reality descubrió que tenía novia desde hacía varios años.

“Yo tenía pareja en el equipo y mi pareja me dijo en ese momento: Le tienes que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad, le tienes que dar esto porque está su novia. Me quedé...”, le relató a Raúl Massana en su programa Yo nunca. “Cuatro años... Y de lo mío hacía dos meses”, añadía.

Hasta ahora, la identidad de ese concursante se había mantenido en secreto. En Ni que fuéramos Shhh, María Patiño aprovechó para contar que a ella le sucedió algo similar con un hombre, y también se negó a dar el nombre. “Yo he puesto en una balanza qué me supone contar una anécdota, que tendría repercusión. Y no tengo necesidad de hacer sentir a una persona mal, porque va a echar la vista para atrás”, se defendía María, para ocultar esa identidad. Y se justificaba: “Tú descubres, por ejemplo, la mujer de Canales Rivera…”.

En ese momento, María Patiño se quedaba callada. “Madre mía, que ha salido el bingo”, exclamaba Víctor Sandoval. Y la presentadora, todavía en silencio, decidía abandonar su sillón y acudir a la zona de la cocina, con cara de “tierra, trágame”. “Yo, de verdad...”, decía el director David Valldeperas. “No pasa nada, ha sido un lapsus”, atinaba María Patiño a defenderse.

Valldeperas, entonces, le invitó a “decirlo ya, claramente”, y bromeó con la idea de que mañana acuda antes al programa para hacer la escaleta. “He metido la pata totalmente”, terminaba por reconocer María Patiño, y ya no tuvo problema en decir toda la información de manera clara.

“La persona con la que Paula Vázquez anunciaba que ha estado dos meses con él, y que durante el programa descubre que tenía una relación de hacía cuatro años con la que fue su mujer era Canales Rivera. Este programa ha hablado con Canales Rivera y vamos a escucharlo…”, terminaba por decir.

Mientras, en pantalla, los espectadores veían un faldón en el que se podía leer: “Patiño se carga el programa de hoy: nuestra presentadora ha desvelado quién fue el amante de Paula Vázquez en La isla de los famoS.O.S: Canales Riveras”.