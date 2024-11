Víctor Sandoval rechaza un reto de ‘Ni que fuéramos Shhh’ por un motivo de salud: “Yo meto otra cosa”

Este jueves, TEN emite un documental sobre la muerte de la actriz Sandra Mozarosky, artista de la época del destape que apareció muerta tras caer desde su terraza. Una defunción que se retrató en la serie Cristo y Rey (pues fue compañera de Bárbara Rey) y que suele relacionarse con una relación entre Sandra y el rey emérito.

Se trata de una producción a cargo de Fabricantes Studio, que lleva por título La misteriosa muerte de Sandra Mozarowsky, y que llevan promocionando varios días durante la emisión de Ni que fuéramos Shhh. Así, han adelantado que, entre otras personas, se contará con el relato de Chelo García-Cortés.

Este miércoles, desde el nuevo Sálvame han hecho una aclaración importante: el documental solo se podrá ver por TEN, mientras que Ni que fuéramos Shhh sí que se puede disfrutar desde otras ventanas como Twitch y YouTube. Sin embargo, han avanzado que desde el Instagram del Canal Quickie compartirán fragmentos del documental y dinamizarán las redes, por lo que han invitado a todos los espectadores a seguir dicha cuenta.

Al inicio de la entrega, a Canal Quickie le faltaban 1,2 mil seguidores para conseguir la cifra redonda de los 100.000. Y Javier de Hoyos y sus compañeros se marcaron como objetivo, en las pausas, alcanzar esa cifra, haciendo lo que el público desease de cumplirse el reto.

Los descansos suelen retransmitirse desde el espacio de la cocina, y así, surgieron ideas como hacer galletas de Navidad. Javier de Hoyos aclaró entonces que debía ser algo más rápido, como hacer la croqueta por el suelo. Fue entonces cuando su compañero Hugo propuso que Javier metiese la cabeza dentro de un bol de harina.

“No voy a meter la cabeza en la harina, salvo que lo pidáis vosotros”, aclaraba el periodista. En ese momento, Víctor Sandoval se incorporaba a la tertulia. “Metemos la cabeza en harina los tres”, propuso de Hoyos entonces. “No, no, no. Yo meto otra cosa”, proponía el actualmente candidato a participar en el Benidorm Fest del próximo año. Pero de Hoyos insistía: los tres se embadurnarían de harina. Y Sandoval volvió a justificarse: “No puedo, que me he operado de la cara”.

“Me da igual que te hayas operado”, le recriminaba con humor su compañero, pero Víctor aprovechó para ponerse delante de la cámara y mostrar el rastro de su intervención a los espectadores. “Que tengo una herida abierta. Mira la herida, la tengo abierta”.