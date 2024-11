Belén Esteban se abre como nunca en 'El Hormiguero' sobre las drogas: el gesto de la cúpula de 'Sálvame' que lo cambió todo

Nunca ha ocultado que, en determinada época, estuvo realmente afectada por las adicciones, pero Belén Esteban eligió su visita a El Hormiguero de este jueves para sincerarse como nunca sobre ellas. En varios puntos de la entrevista, la de Paracuellos se deshizo en halagos hacia sus "jefes", Adrián Madrid y Óscar Cornejo, fundadores de Fabricantes Studio. Sobre todo, cuando llegó el momento de hablar de las drogas.

"Yo una vez me equivoqué hacia mi persona. Caí en lo peor que puede caer una persona, creo que todo el mundo sabe por dónde voy", comentó Esteban a Pablo Motos, reconociendo que no decía "la palabra" porque a su madre le sigue doliendo.

"No hice daño a la gente, me hice daño a mí misma. Gracias a la ayuda de Raúl Prieto, David Valldeperas, Carlota Corredera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, mi gente, pude salir de donde estaba metida", asumió 'la princesa del pueblo', presumiendo de no haber tenido "ni una sola recaída".

Según Belén, consumiendo sustancias, "buscaba la palabra 'libertad", pero "no la encontraba y estaba ya muy mal". El proceso fue complicado, le "costó mucho" salir de ese pozo. "Tuve una reunión con Raúl, Carlota, Valldeperas y Jorge Javier, pero los que se hicieron cargo de mí fueron mis jefes", explicó la invitada del formato de 7yAcción.

"[Óscar y Adrián] fueron los que me buscaron el mejor médico", desveló Esteban. "A mí marido no le gusta que hable de esto, pero es que es una cosa que estoy harta de esconder", expresó la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh, que admitía orgullosa de que se había "podido recuperar".

“El que quiere, se recupera” @BelenEstebanM habla de uno de los momentos más duros de su vida #BelénEstebanEH pic.twitter.com/l317JViOrF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2024

"El que quiere se recupera. Yo ahora tengo una vida maravillosa. Antes ni me podía mirar al espejo. Pesaba 42 kilos. Ahora peso 65 kilos, me veo un poco tripilla, pero estoy 'sabrosona' total", confesó Belén Esteban, levantando aplausos del público y añadiendo: "Me siento muy orgullosa de que mi familia estuviera conmigo siempre".

"Cuando una persona está en el pozo, ganas una complicidad contigo mismo que te hace poderoso", reflexionaba el presentador de Antena 3, y la entrevistada le daba la razón: "Mi médico me decía: 'Mírate al espejo y háblate'. Cuando ya estaba mejor, lo empecé a hacer y a día de hoy sigo haciéndolo".

"Cuando tengo un día de mierda, me digo: 'Puedes con todo, eres la mejor", reveló la ex de Jesulín de Ubrique, que justo después recalcó la importancia de ir a "terapia", como hace ella de vez en cuando, cuando su autoestima no está su punto más álgido.