El motivo por el que laSexta pospone el 'Salvados' con Rita Maestre del domingo, en plena polémica por el caso Errejón

Nuevo cambio de programación motivado por la actualidad de la DANA. Un temporal sin precedentes en nuestro país ha asolado Valencia y otras regiones cercanas y deja ya más de 200 muertos y una cifra sin concretar de desaparecidos. De cara a este domingo, laSexta ha decidido mover ficha y modificar su parrilla.

La idea inicial, tal y como se anunció este jueves, era emitir un nuevo programa de Salvados. Una entrega, por cierto, que giraba en torno al principal tema de actualidad hasta que se produjo la tragedia en la Comunidad Valenciana: Gonzo entrevistaría a Rita Maestre, exnovia de Íñigo Errejón.

El jueves pasado, el fundador de Podemos y portavoz de Sumar comunicaba su dimisión, coincidiendo con las acusaciones públicas de violencia machista. Esa misma noche, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá denunciaba al político por presuntas agresiones sexuales.

Días después, se sumaba Aída Nízar. "Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección", rezaba la denuncia del personaje televisivo.

Sin embargo, según ha publicado Atresmedia en sus redes sociales este viernes, los espectadores que el próximo domingo, 3 de noviembre, sintonicen la cadena verde no se toparán con la charla entre Gonzo y Maestre. Sí con un especial de El Objetivo, desde las 21:30 horas.

🟢 Cambio de programación en @laSextaTV



Este domingo, a partir de las 21.30h, en directo, Especial @ObjetivoLaSexta para informar de las consecuencias de la DANA



Este programa informativo especial sustituye a la emisión habitual de @salvadostv pic.twitter.com/KtXXvhHYRI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 1, 2024

Estos días, Ana Pastor, presentadora del programa, ha conectado con distintos espacios de laSexta, como Al Rojo Vivo, desde Valencia. La periodista se ha desplazado hasta la zona cero del desastre para contar la última hora y recoger testimonios de los afectados.

Así las cosas, la entrevista del comunicador gallego a Rita Maestre se emitiría el próximo domingo, el 10 de noviembre. Se trata de uno de los muchos movimientos de parrilla que se han producido en las últimas horas para ofrecer la máxima cobertura de lo que sucede en la ciudad del Turia.

En el caso del grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes, el más significativo fue la retirada de El Hormiguero el pasado miércoles, el día que la DANA dejó mayores estragos. Ese día, estaba previsto que acudiese la invitada más potente de la semana, Belén Esteban.

Su visita fue aplazada a este jueves, 31 de octubre, cuando quiso lanzar un importante llamamiento a la clase política: "Dejaos de echar la culpa unos a otros, no es el momento. Primero, vamos a buscar a los desaparecidos. Que dejen enterrar a esos familiares. Dejad de pasaros la pelota. Es momento de ir allí, si no se puede ir por carretera, se va en avión. Llevad agua, comida y medicación. No tienen nada".